Бывший замминистра энергетики Сниккарс с 23 января возглавит Т Плюс

Бывший заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Т Плюс" решил с 22 января досрочно прекратить полномочия гендиректора компании Александра Вилесова, говорится в раскрытии компании.

Новым главой "Т Плюс" с 23 января сроком на три года станет Павел Сниккарс, бывший замминистра энергетики России.

Вилесов возглавлял "Т Плюс" с апреля 2023 года. До этого он занимал должность замгендиректора по коммерции и развитию энергокомпании. В "Т Плюс" он работал с 2015 года.

Сниккарс покинул Минэнерго осенью 2024 года. Пост замминистра он занимал с ноября 2020 года, в целом в Минэнерго работал с 2013 года. После ухода из ведомства Сниккарс продолжал работу в качестве председателя наблюдательного совета "Совета рынка".

"Т Плюс" - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 года доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.