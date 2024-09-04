Рынок акций РФ в среду превысил 2600п по индексу МосБиржи в рамках коррекции

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду скорректировался вверх, подогретый новостями с проходящего во Владивостоке IX Восточного экономического форума, сдерживающими факторами выступили просевшие сырьевые рынки (подешевели металлы и нефть) и смешанные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи превысил 2600 пунктов во главе с расписками Globaltrans (+15,3%) и бумагами ПАО "Сегежа Групп" (+12,3%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2605,15 пункта (+3,2%), индекс РТС - 922,43 пункта (+2,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 9,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 сентября, составил 88,9288 руб. (+31,7 копейки).

Минфин РФ сообщил в среду, что с 6 сентября по 4 октября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 172,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 8,2 млрд руб. Это в 7 раз больше, чем дневной объем в период с 7 августа по 5 сентября (1,12 млрд руб., в сумме 24,65 млрд руб.).

Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group завершил первое полугодие 2024 года в рамках утвержденного бюджета, ранее озвученные компанией прогнозы по динамике годовых финансовых показателей остаются актуальными, заявил "Интерфаксу" президент компании Александр Крещенко в кулуарах Восточного экономического форума.

Segezha ожидает роста OIBDA в 2024 году как минимум вдвое относительно уровня прошлого года, когда показатель составил 9,28 млрд рублей, заявлял в мае этого года по итогам публикации отчетности за I квартал Михаил Шамолин, летом перешедший на пост председателя совета директоров Segezha с поста президента холдинга.

Также подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+9,2% и +7,8% "префы"), МКПАО "ВК" (+7,5%), АФК "Система" (+7,4%), "Аэрофлота" (+6,1%), "АЛРОСА" (+5,8%), "Северстали" (+5,2%), "НЛМК" (+5%), ПАО "Полюс" (+4,6%), ВТБ (+4,3%), "Московской биржи" (+4%), расписки OZON (+3,9%), бумаги "РусГидро" (+3,8%), ОК "Русал" (+3,8%), "Татнефти" (+3,6%), "Газпром нефти" (+3,4%), "Интер РАО" (+3,4%), "МТС" (+3,3%), Сбербанка (+3% и +3,3% "префы"), "ТКС Холдинг" (+3%), "Роснефти" (+2,8%), "Магнита" (+2,8%), "НОВАТЭКа" (+2%), "Газпрома" (+1,9%), "Норникеля" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), "ММК" (+1%).

Комментарии экспертов

По словам эксперта "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, индекс МосБиржи в среду предпринял очередную попытку отскока, ставшую удачной.

"Фундаментально рынок акций находится на ценовых уровнях, интересных для покупки. В негативе остается ситуация с нефтью. Лучше рынка выглядят те бумаги, которые до этого проседали сильнее - это акции "Сегежа Групп", "Совкомфлота", Globaltrans и ПАО "Южуралзолото". Также на фоне резкого роста юаня к рублю выросли "префы" "Сургутнефтегаза". В четверг вероятно продолжение восходящей динамики рынка после преодоления сопротивления 2600 пунктов по индексу МосБиржи с последующей фиксацией результата перед пятничными торгами", - считает эксперт.

Взлет юаня в среду локально превышал 6% - рынок стремится нивелировать ту разницу, которая образовалась на прошлой неделе между юанем внебиржевым и биржевым. Более того, ставка RUSFAR CNY поднялась до рекордных 212%, что сигнализирует о возможном дефиците юаневой ликвидности на межбанке. Прогноз для индекса Мосбиржи на 5 сентября - 2625-2650 пунктов, далее цели коррекции лежат в области 2720 пунктов, заключила Рокотянская.

Как отмечает управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Екатерина Крылова, в среду нефть марки Brent опускалась ниже $73 за баррель (минимум с декабря 2023 года), нивелировав весь рост текущего года.

Причиной падения стало отсутствие явных драйверов для роста стоимости углеводородов: экономика Китая стагнирует, в США сохраняются риски рецессии, а геополитическая ситуация не играет на руку нефти. Кроме этого, на рынке может возникнуть профицит из-за роста добычи в Бразилии и Штатах, а также возможного наращивания производства в странах ОПЕК+. На этом фоне есть опасения, что в IV квартале средняя стоимость барреля Brent может опуститься до $80 против ожидавшихся ранее $86.

Российская нефть Urals, привязанная к Brent, также может скорректироваться. Для отечественных нефтяников текущая конъюнктура на рынке в случае продолжительного сохранения рублем текущей позиции может привести к замедлению темпов роста прибыли во втором полугодии, полагает Крылова.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также отмечает, что рынок акций РФ к окончанию дневных торгов ускорил коррекционное повышение без очевидных фундаментальных факторов. Рубль на МосБирже ослаб на 4,8% к юаню, который по ходу сессии достиг пика с апреля текущего года - 12,9 руб. Очевидно, это связано с сообщениями о дефиците юаневой ликвидности в РФ и многократном росте ее стоимости. Кроме того, стало известно, что Минфин с 6 сентября увеличит покупку валюты/золота по бюджетному правилу в 7 раз, до 8,2 млрд руб. в день.

Повышенный интерес к "префам" "Сургутнефтегаза" наблюдался в условиях новой волны волатильности рубля, который на этот раз активно терял позиции по отношению к юаню. В остальном наиболее активные покупки проходили по бумагам, которые ранее показывали опережающие темпы снижения. Акции "Сегежи", в частности, с 20 сентября будут исключены из базы расчета основных индексов акций Мосбиржи, в которую, напротив, войдут бумаги "Яндекса" и "Группы Астра", отметила аналитик.

На нефтяном рынке ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI вечером вернулись к снижению, оставаясь недалеко от достигнутых в течение дня минимумов с декабря 2023 года в $72,67 и $69,21 за баррель соответственно. Рынок попытался развернуться после сообщений СМИ о возможной отсрочке запланированного на октябрь наращивания нефтедобычи ОПЕК+, но "бычьих" факторов котировкам все еще не хватает. Следующими целями их снижения при пробое указанных минимумов могут стать отметки $70,2 и $67,7 за баррель, считает Кожухова.

На западных фондовых площадках в среду не наблюдалось единства в настроениях. Конец недели будет насыщенным на важные макроэкономические события, основные из которых - данные по занятости в США за август. Индексы МосБиржи и РТС в среду смогли развить коррекционный рост, давая покупателям надежду на движение как минимум к следующим сопротивлениям - 2650 и 935 пунктов. Колебания российского рынка проходят без очевидных фундаментальных оснований и во многом обеспечиваются техническими факторами. Инвесторы ждут решения ЦБ РФ по ключевой ставке в следующую пятницу, заключила представитель "Велес Капитала".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, азиатские и европейские биржевые индикаторы в среду снизились после крупнейшего падения американского фондового рынка за последний месяц. Инвесторы продолжают беспокоиться по поводу возможной рецессии в экономике США – вышедшие индикаторы деловых настроений в промышленном секторе указали на сохраняющийся спад в отрасли. Индекс ISM Manufacturing в августе вырос до 47,2 пункта, что оказалось слабее ожиданий. Альтернативный бенчмарк – индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемый S&P Global – в августе сократился до минимальных в этом году 47,9 пункта по сравнению с 49,6 пункта месяцем ранее.

На рынке акций РФ инвесторы покупают подешевевшие бумаги, несмотря на негативную динамику на внешних торговых площадках и упавшую нефть. Индекс МосБиржи совершил отскок от уровня поддержки около 2515 пунктов и превысил 2600 пунктов, следующей целью роста может стать сопротивление 2656 пунктов, полагает представитель "Финама".

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 4,2%, австралийский ASX Australia - на 2%, южнокорейский Kospi - на 3,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), нет единого вектора вечером в Европе (индексы CAC 40, DAX просели на 0,7-0,8%, FTSE подрос на 0,03%) и наметилась коррекция вверх в США (индексы к 18:50 мск подросли в пределах 0,2%).

PMI в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в августе остался на уровне предыдущего месяца - 53,7 пункта, согласно пересмотренным данным. Изначально сообщалось о росте до 54 пунктов.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в августе неожиданно снизился до 51,6 пункта по сравнению с 52,1 пункта в июле. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали роста до 52,2 пункта. Показатель уже 20 месяцев подряд превышает отметку в 50 пунктов, отделяющую рост активности в секторе от спада.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в среду цены вновь снижаются после дневной коррекции (Brent вновь откатилась в район $73 за баррель).

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 мск составила $73,18 за баррель (-0,8% и -4,9% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $69,72 за баррель (-0,9% и -4,4% во вторник).

К настоящему времени нефтяной рынок полностью растерял подъем, зафиксированный с начала этого года, что связано, в частности, с сигналами ослабления экономической активности в Китае и США, пишет Market Watch.

Трейдеры ждут, что Ливия в скором времени возобновит добычу и экспорт нефти из восточной части страны. Миссия ООН в стране организовала переговоры между властями западной и восточной частей государства в попытке разрешить кризис вокруг Центробанка, спровоцировавший остановку добычи нефти на востоке страны, где находится основная часть ее резервов.

По итогам проведенных в Триполи консультаций стороны пришли к "значительному пониманию" того, как преодолеть кризис, сообщили в ООН. Бывший глава ЦБ Садик Аль-Кабир, отправленный в отставку неделю назад, отметил наличие свидетельств того, что стороны близки к достижению компромисса.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Нижнекамскшина" (+13,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) (+11,5%), "ТГК-2" (+9,2% и +10% "префы"), "Башнефти" (+8,5%), "Трубной металлургической компании" (+8,3%), ПАО "Смарттехгрупп" (+8,2%), ПАО "Артген" (+8%).

ОАК (входит в "Ростех") и АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) подписали соглашение об условиях поставки 238 самолетов. Документ подписан в ходе Восточного экономического форума, передал корреспондент "Интерфакса". Он закрепляет основные условия поставки в 2027-2032 годах 132 самолетов SJ100, 65 Ил-114-300 и 41 Ту-214, которые в дальнейшем планируется отразить в твердых контрактах.

En+ Group (+2,4%) может построить в Иркутской области угольную ТЭС мощностью 2-3 ГВт, заявил гендиректор компании Владимир Колмогоров в рамках ВЭФ-2024.

Подешевели акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (-4,3%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-4%), ПАО "Мосгорломбард" (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76,91 млрд рублей (из них 37,06 млрд рублей пришлось на "префы" "Сургутнефтегаза", 13,31 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,95 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").