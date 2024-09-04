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Калужский Lemarc запустил производство масел для электромобилей

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - АО "Топ Технолоджи Лубрикантс", владеющее бывшим заводом TotalEnergies в Калужской области, запустило производство смазочных материалов для электромобилей, сообщило агентство регионального развития.

"Разработка – полностью синтетическое масло для трансмиссий (редукторов) электромобилей с сухими и мокрыми электродвигателями. Подходит для большинства моделей электромобилей. Обеспечивает защиту трансмиссии с первых минут запуска благодаря использованию высококачественных базовых масел и специализированного пакета присадок, разработанного специально для трансмиссий электромобилей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, новое масло уже востребовано не только в российских сервисах, но и в странах СНГ.

Завод в Ворсино выпускает моторные, трансмиссионные и индустриальные масла (ТМ Lemarc) для российского рынка и ближайшего зарубежья. У предприятия есть собственные ж/д пути, резервуарный парк объемом 8 тыс. кубометров, склад готовой продукции на 8 тыс. паллето-мест. Производство практически полностью автоматизировано.

Согласно данным ЕГРЮЛ, в марте 2023 года TotalEnergies перестала быть владельцем ООО "Топ Лубрикантс", владеющей заводом. Новый собственник – АО "Топ Технолоджи Лубрикантс" (Москва), генеральным директором которого является Александр Терещенко.

Топ Технолоджи Лубрикантс TotalEnergies Lemarc Калужская область
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