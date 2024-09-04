За неделю на молочном рынке больше всего подорожало сливочное масло

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на молочную продукцию за неделю с 27 августа по 2 сентября выросли, больше всего подорожало сливочное масло.

Как сообщил Росстат в среду, цены на него повысились на 0,8%, но рост замедлился, неделей ранее он составлял 1%. Питьевое стерилизованное молоко подорожало на 0,6%, пастеризованное - на 0,4%. Цены на сметану выросли на 0,45%, творог - на 0,35%, сыры - на 0,25%.

По данным Росстата, с начала года на молочном рынке больше всего подорожало сливочное масло - на 13,1%.

Росстат также сообщил, что цены на пшеничный хлеб, печенье, мясные консервы для детского питания за неделю повысились на 0,3%, свинину, мороженую рыбу, рис, пшено, сухие молочные смеси для детского питания, соль - на 0,2%, говядину, баранину, ржаной хлеб, вермишель - на 0,1%.

В то же время снизились цены на овощные консервы для детского питания - на 0,5%, сахар-песок - на 0,4%, яйца - на 0,3%, мясо кур, пшеничную муку, гречневую крупу и черный чай - на 0,2%, макаронные изделия - на 0,1%.