Рубль в четверг уверенно вырос в паре с юанем

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам четверга; рубль вырос в рамках коррекции после того, как в ходе предыдущих торгов обновил в паре с ним минимальные отметки с середины апреля. Курс юаня в 19:00 по Москве составил 12,499 руб., что на 19,1 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 сентября на 77,56 копейки, до 89,7044 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,1202 рубля, до 99,1927 руб./EUR1.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков, в течение августа внебиржевой курс юаня к рублю значительно превышал биржевой курс, причиной чего могли быть затруднения с перечислением купленного на биржевых торгах юаня в китайские банки-корреспонденты после введения западных санкций против Московской биржи. По его словам, разрыв в котировках достигал 5-6%.

"Однако 3 сентября курс юаня на внебиржевом рынке стал падать, сближаясь с курсом юаня на биржевых торгах. 4 сентября ситуация повторилась с той лишь разницей, что биржевой курс юаня стал резко повышаться. Рост в течение дня составлял более 5%, и биржевой курс вплотную приблизился к курсу внебиржевого рынка. Возможной причиной таких событий могла стать появившаяся возможность перевода купленной на биржевом рынке валюты на внебиржевой рынок. Дефицит юаней на биржевых торгах 4 сентября привел в росту доходности по операциям РЕПО с юанем до 200% годовых, а по операциям SWAP - до 300% годовых. 5 сентября проблема с ликвидностью исчезла и ставки по РЕПО снизились до обычных значений в 5-6%", - говорит Черняков.

Банк России может увеличить предложение по валютным свопам в юанях для улучшения ситуации с ликвидностью, считает глава банка ВТБ Андрей Костин. "В принципе, я думаю, ЦБ может сделать, понимает, наверное, необходимость этого, чтобы увеличить предложение по свопам со стороны Центрального банка. Я думаю, что что-то будет в этом плане решено", - сказал Костин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

По его мнению, для решения этой задачи необходимо активнее работать с экспортерами. "Торговля с Китаем должна, по сути своей, наверное, переводиться как бы на систему такого клиринга. Не обязательно, может быть, в виде клиринга, может быть, в виде расчетов. Но по большому счету довольно сбалансированная торговля, поэтому по идее количества полученных юаней от реализации экспорта должно хватать на то, чтобы обеспечить импортеров, которые за рубли купят и на эти деньги ввезут продукцию сюда. Это задача, которая, я думаю, что может быть вполне решена, и даже не только банками", - сказал глава ВТБ.

ЦБ объявил о запуске нового инструмента постоянного действия по предоставлению юаней - сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день - в январе 2023 года с целью помочь валютной ликвидностью кредитным организациям, когда доступ к ней затруднен по не зависящим от них причинам.

Кроме того, данный инструмент направлен на поддержку отдельных сегментов валютного рынка, в том числе на ограничение волатильности курсов и процентных ставок по данной иностранной валюте в случае возникновения временных дисбалансов.

С 7 августа ЦБ увеличил лимит продажи юаней в рамках проведения операций "валютный своп" с 25 до 30 млрд юаней в день. Сильное увеличение продажи валюты на Московской бирже в рамках операций "валютный своп" пришлось на период с 28 августа по 3 сентября. В эти дни Банк России продавал от 25 до 35 млрд юаней в день, 4 сентября - 29,2 млрд юаней, в то время как в предыдущие дни объем операций не превышал 15 млрд юаней в день.

Консолидированный бюджет РФ в январе-июле 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 1 трлн 14,2 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Доходы консолидированного бюджета в январе-июле составили 39 трлн 513,2 млрд рублей, расходы - 38 трлн 499,0 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-июле составил 1 трлн 98,3 млрд рублей. Ранее Минфин предварительно оценивал дефицит федерального бюджета в январе-июле 2024 года на уровне 1 трлн 362 млрд рублей.

Корректировка этого показателя произошла в основном в результате пересмотра в сторону уменьшения суммы расходов. По данным Казначейства, они составили 20 трлн 851,4 млрд рублей, предварительно Минфин оценивал их в размере 21 трлн 109 млрд рублей.

Доходы федерального бюджета за семь месяцев составили 19 трлн 753,1 млрд рублей.

Рост ВВП РФ в 2024 году скорее всего окажется выше, чем в 2023 году (3,6%), заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. "В целом экономика России, безусловно, развивается устойчиво", - сказал президент.

В 2023 году, по данным Росстата, ВВП РФ вырос на 3,6%. В I полугодии 2024 года рост экономики составил 4,6%.

"Это хорошие для нашей экономики показатели (темпы роста в I полугодии - ИФ). Я думаю, что коррекция к концу года будет (в сторону замедления годовых темпов роста - ИФ), но в целом мы можем рассчитывать, как минимум, на повторение прошлого года, а скорее всего рост будет больше", - заявил Путин.

Как сообщалось, Банк России 26 июля повысил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 3,5-4% с 2,5-3,5% в апрельской версии. ЦБ при этом понизил прогноз роста экономики в 2025 году до 0,5-1,5% с 1-2%, в 2026 году - до 1-2% с 1,5-2,5%. В 2027 году ЦБ ожидает роста в интервале 1,5-2,5%.

Ожидания Минэкономразвития по динамике ВВП, согласно апрельской версии макропрогноза, которую планируется пересмотреть в начале сентября, предполагают в 2024 году рост на 2,8%, в 2025 и 2026 году - на 2,3%, в 2027 году - на 2,4%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце июля заявлял, что министерство в целом согласно с обновленным прогнозом ЦБ РФ по росту российской экономики в 2024 году на уровне 3,5-4%, но в дальнейшем видит более существенный потенциал, чем Банк России.

Министр финансов Антон Силуанов на прошлой неделе заявил, что ожидает роста ВВП РФ в 2024 году на уровне 3,9% (скорее всего это и будет новым прогнозом правительства). Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, предполагает рост российской экономики в 2024 году на 3,6%, в 2025 году - на 1,9%.

Цены на нефть

Цены на нефть продолжают повышаться вечером в четверг, участники рынка оценивают данные о падении запасов этого вида топлива в США и слухи о возможном переносе сроков запланированного наращивания добычи странами ОПЕК+.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени выросли на 0,28%, до $72,89 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,25%, до $69,36 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6,873 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Падение фиксируется по итогам девятой недели из последних десяти и оказалось максимальным с конца июня. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 1,14 млн баррелей за неделю, которая завершилась 30 августа. Неделей ранее показатель сократился на 668 тыс. баррелей.

Между тем страны ОПЕК+ достигли договоренности об отсрочке на два месяца повышения нефтедобычи, которое планировалось на октябрь, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Ранее ожидалось, что в октябре страны альянса увеличат добычу на 170 тыс. баррелей в сутки, до 35,782 млн б/с с 35,612 млн б/с в сентябре.

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 4 сентября увеличилась на 10 базисных пунктов - до 18,39% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно среды на 4 базисных пункта, до 18,04% годовых, версия на три месяца увеличилась на 3 базисных пункта, до 16,96% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта и в четверг составила 16,87% годовых.