Запасы нефти в США упали на 6,87 млн баррелей, максимально с июня

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6,873 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Падение запасов фиксируется по итогам девятой недели из последних десяти и оказалось максимальным с конца июня.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина тем временем повысились на 848 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 371 тыс. баррелей.

Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 700 тыс. баррелей и роста запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 1,14 млн баррелей за неделю, которая завершилась 30 августа. Неделей ранее показатель сократился на 668 тыс. баррелей.