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Сбербанк отметил, что ситуация с ликвидностью в юанях в РФ остается острой

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит юаней на российском рынке сохраняется, ситуация остается острой, перспектив для ее улучшения пока не наблюдается, заявил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" Сбербанка Тарас Скворцов.

"Что касается ситуации на рынке в целом, то мы ее можем оценивать по динамике ставок. И мы видим, что ставки, они особенно к концу месяца скачут до очень больших значений. Они превышают даже ставки в рублях, причем в несколько раз, в два раза, например. И это, очевидно, говорит о том, что проблема остается острой", - сообщил Скворцов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Конечно, спасибо регулятору, потому что он периодически выходит на рынок, и за счет увеличения лимита свопов помогает этот пожар тушить. Но на систематической основе пока дефицит остается, и уровень ставок за год, например, вырос довольно сильно", - отметил он.

"Ожидать, что в ближайшее время ситуация станет намного лучше, я бы не стал", - подчеркнул топ-менеджер Сбербанка.

Он добавил, что новых кредитов в юанях из-за дефицита ликвидности в этой валюте практически нет, и эта ситуация наблюдается уже давно. Значимый объем кредитов в юанях на балансах банков в этом году и конце прошлого года был связан с конвертацией в них задолженности в долларах и евро.

"Сегодня дополнительных юаней в экономику России поступает не так уж много, банкам еще нужно держать буфер ликвидности в юане, для того чтобы при необходимости средства клиентам выдать. Поэтому с учетом этого буфера свободных средств для кредитования – их либо очень мало, либо практически нет", - заявил Скворцов.

Сбербанк
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