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Число физлиц с брокерскими счетами на МосБирже в августе выросло до 33,3 млн

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам августа 2024 года увеличилось на 524 тыс. человек, до 33,3 млн, сообщается в пресс-релизе биржи.

Частные лица увеличили число открытых счетов на 1,1 млн, до 59,8 млн.

Сделки на МосБирже в августе заключили более 3,8 млн частных инвесторов. Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке биржи в августе составил 110,1 млрд рублей.

Объем инвестиций в акции в августе физлица сократили на 21,5 млрд рублей. В то же время объем вложений в паи фондов за месяц составил 49,1 млрд рублей, в облигации - 82,5 млрд рублей.

Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 77,8%, в объеме торгов облигациями - 39,7%, на спот-рынке валюты - 8,3%, на срочном рынке - 64,7%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,84 млн, торговый оборот на счетах ИИС в августе - 226,8 млрд рублей. В структуре оборота 75% - сделки с акциями, 9% - с облигациями и 16% - с паями фондов.

Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 12,6%. Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 85%, активнее всего совершая торговые операции с паями БПИФа денежного рынка "Ликвидность", акциями "Сбербанка", "Газпрома", ЛУКОЙЛа, "Яндекса", ТБанка, "Мечела", НОВАТЭКа, банка ВТБ и "Татнефти".

В августе самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (32% и 7% соответственно), акции "ЛУКОЙЛа" (15%), "Газпрома" (14%), "Роснефти" (6%), "Яндекса" (6%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6%), акции "Норникеля" (5%), депозитарные расписки Ozon (4%), акции ТБанка (4%) и акции НОВАТЭК (4%).

В топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT, SBMM, AKMM и AMNR (47%, 22%, 16%, 3% соответственно); в акции, золото, денежные средства и облигации TRUR (4%); в российские акции AKME, TMOS и SBMX (по 2%); в акции крупных публичных компаний России TMOS (2%); фонд инвестиций в золото GOLD (2%); фонд на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (2%).

Операции физлиц на фондовом рынке Московской биржи в августе и июле 2024 г.:

Показатель Август Июль
Кол-во физлиц, имеющих брокерские счета 33,3 млн 32,8 млн
Кол-во физлиц, совершивших в течение месяца сделки на фондовом рынке 3,8 млн 4 млн
Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями 78% 67%
Доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями 40% 34%
Доля частных инвесторов на спот-рынке валюты 8% 9%
Доля частных инвесторов на срочном рынке 65% 67%
Кол-во открытых ИИС на конец месяца 5,8 млн 5,8 млн
Оборот по ИИС по итогам месяца 226,8 млрд руб. 242,2 млрд руб.
Доля операций с акциями в обороте по ИИС 75% 74%
Доля операций с облигациями в обороте по ИИС 9% 8%

Московская биржа
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