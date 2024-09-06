Чистая прибыль страховщиков в I полугодии сократилась на 15%

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Показатель чистой прибыли российских страховщиков в I полугодии 2024 года сократился на 14,9% к уровню аналогичного периода прошлого года и составил 211,1 млрд рублей, сообщает Банк России в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" за II квартал.

В том числе в составе совокупной чистой прибыли 166,3 млрд рублей пришлось на компании по страхованию иному, нежели чем страхование жизни, 40,4 млрд рублей - на страховщиков жизни, оставшаяся часть - на компании, специализирующиеся на обязательном медицинском страховании (ОМС) и на общества взаимного страхования (ОВС).

Согласно данным статистики Банка России за I полугодие 2024 года, совокупные сборы страхового рынка увеличились на 20,5% к уровню I полугодия 2023 года и достигли почти 1,294 трлн рублей. Общие выплаты страховщиков за тот же период выросли на 18% - до 583,7 млрд рублей.

Основная причина сокращения прибыли, по мнению аналитиков ЦБ, - ухудшение результатов от инвестиционной деятельности за счет отрицательной переоценки валютных и финансовых активов.

"Причиной снижения прибыли стало сокращение результатов от инвестиционной деятельности - за счет отрицательной переоценки активов, номинированных в иностранной валюте, и убытков от операций с финансовыми инструментами. Это в основном связано со снижением цен на российском долговом рынке. Негативное влияние на цены облигаций оказали изменения ожиданий участников рынка относительно продолжительности периода жесткой денежно-кредитной политики", - отмечается в обзоре.

Вместе с тем рост процентных ставок в экономике в первом полугодии 2024 года способствовал увеличению процентных доходов страховщиков. Результаты от страховой деятельности страховщиков в I полугодии 2024 года улучшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет операций по страхованию жизни и по страхованию иному, чем страхование жизни.

В итоге рентабельность страхового рынка в I полугодии 2024 года сократилась - рентабельность активов составила 5,4% (-4,7 п.п. за период), в то же время рентабельность капитала была равна 20,1% (-20,3 п.п. за период).