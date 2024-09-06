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Минэкономразвития ожидает ослабления рубля к концу года до 93,8 руб. за доллар

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 91,2 руб. (против 94,7 руб. в апрельской версии прогноза), в 2025 году - 96,5 руб. (98,6 руб.), в 2026 году - 100 руб. (101,2 руб.), в 2027 году - 103,2 руб. (103,8 руб.), сообщил журналистам представитель министерства.

К концу 2024 года Минэкономразвития закладывает в прогноз курс на уровне 93,8 руб. за доллар, к концу 2025 года - 98,1 руб., к концу 2026 года - 101,1 руб., к концу 2027 года - 105 руб.

По словам представителя Минэкономразвития, уточненный макропрогноз на 2024-2027 гг. был внесен министерством в правительство, рассмотрен и в целом поддержан на бюджетной комиссии (на заседании правительства прогноз обычно рассматривается одновременно с проектом бюджета во второй половине сентября).

"Курс рубля постепенно будет ослабляться, но динамика курса (рубля - ИФ) сейчас оценивается на прогнозном горизонте как более крепкая, чем мы ожидали в апреле", - прокомментировал представитель министерства изменение прогноза по среднегодовому курсу рубля.

"Главная причина (более крепкого рубля по сравнению с апрельской версией - ИФ) - мы, действительно пересмотрели вниз прогноз по импорту, он сейчас более сдержанный. Конечно, по этому году мы ожидаем объем импорта несколько ниже, чем было в прошлом году. Но если сопоставить объемы импорта в текущем году, когда есть понятные факторы, которые импорт сдерживают, с показателями импорта 2017-2019 годов, то объем импорта сейчас выше. То есть сказать макроэкономически, что у нас есть какая-то нехватка импорта было бы некоторым преувеличением", - сказал представитель Минэкономразвития о связи более крепкого (чем ожидалось в апреле) рубля и понижением прогноза по импорту.

Минэкономразвития понизило прогноз по импорту в РФ в 2024 году до $294,9 млрд с $324,1 млрд в апрельской версии прогноза. Прогноз по экспорту из РФ в 2024 году практически не изменился - $427,6 млрд против $428,7 млрд в апрельской версии.

Минэкономразвития доллар рубль
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