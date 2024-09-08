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Аналитики подсчитали, что Маск может стать триллионером к 2027 году

Аналитики подсчитали, что Маск может стать триллионером к 2027 году
Фото: Ying Tang/NurPhoto via Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Состояние основателя Tesla бизнесмен Илона Маска может достичь триллиона долларов к 2027 году, подсчитали специалисты, анализирующие доходы.

Группа Informa Connect Academy исходила в своих расчетах из того, что состояние Маска растет в среднем на 110%.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Маск уже является самым состоятельным человеком планеты с $251 млрд.

Как следует из анализа Informa Connect Academy, основатель бизнес-конгломерата Гаутам Адани (Индия) станет вторым в мире триллионером. Это должно произойти в 2028 году. Его состояние в среднем растет на 123% за год.

Также в 2028 году триллиона может достичь состояние главного исполнительного директора Nvidia Дженсена Хуанга и индонезийского магната Праджого Пангесту.

Состояние французского президента и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно, который на данный момент занимает третью строчку в списке богатейших людей мира с $200 млрд, как полагают исследователи, может достичь триллиона в 2030 году. Как и состояние CEO Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марка Цукерберга.

CNBC напоминает, что перспективы появления первого в мире триллионера интересовали публику с 1916 года, когда Джон Рокфеллер стал первым в истории миллиардером. Однако многие исследователи видят в этом титуле сигнал социального неблагополучия. Так, согласно ряду отчетов, 1% богатейших людей мира ответственны за большие объемы выбросов углерода - причины экологического кризиса, - нежели 66% беднейших жителей планеты.

Meta Tesla Бернар Арно Гаутам Адани Илон Маск Праджий Пангесту
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