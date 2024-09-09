Индексы РТС и МосБиржи выросли в пределах 1,2% на старте торгов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В понедельник торги на российском рынке акций сохранили восходящий импульс вечерней сессии пятницы на фоне отскока нефти вверх (ноябрьский фьючерс на Brent подорожал к урочню $72 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Лидерами роста выступили акции "Ростелекома" (+3%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 1,2% до 2653,55 пункта, индекс РТС вырос на 1,1% до 930,5 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 7 сентября, составил 89,8225 рубля (+11,81 копейки).

Подорожали акции АФК "Система" (+2,7%), "НЛМК" (+2,6%), расписки OZON (+2,2%), бумаги "Норникеля" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,6% и +0,9% "префы"), "Аэрофлота" (+1,5%), "Северстали" (+1,5%), "РусГидро" (+1,5%), "Газпром нефти" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), Сбербанка (+1,1% и +1% "префы"), ВТБ (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "ТКС Холдинг" (+1,1%), "Московской биржи" (+1%), "Татнефти" (+1%), "ММК" (+1%), "Интер РАО" (+1%), "Роснефти" (+0,8%), ОК "Русал" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), "Магнита" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2600-2660 пунктов. "Считаем, что до заседания Банка России в пятницу российский рынок будет находиться вблизи текущих уровней. Негативным фактором выступает снижение зарубежных рынков, а также цен на нефть, что пока не отражается на российских акциях", - полагает аналитик.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", у ЦБ на прошлой неделе появились основания повременить с повышением ключевой ставки, поскольку индекс потребительских цен (ИПЦ) впервые за много месяцев показал небольшое (-0,2%) снижение. В этом контексте ключевое значение будут иметь данные от Росстата по инфляции за август, которые выйдут в среду и на которые Банк России может в том числе ориентироваться, принимая решение по ставке. Любые признаки замедления инфляции будут позитивно встречены инвесторами и окажут поддержку фондовым индексам.

Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз за неделю на 0-70 б.п. на отрезке от 2 до 10 лет, в то время как индекс RGBI повысился за неделю 1,54%, оттолкнувшись от многомесячных минимумов. Такая динамика отражает резкую смену ожиданий инвесторов в отношении траектории ключевой ставки на заседании Банка России 13 сентября. Консенсус-прогноз теперь складывается в пользу того, что регулятор сохранит ставку на прежнем уровне (18%), и только треть участников рынка ожидают ее повышения до 19-20% годовых, отмечают эксперты "Цифра брокер".

В США в минувшую пятницу индексы акций снизились на 1-2,6% во главе с Nasdaq из-за распродаж акций технологических компаний и статданных о состоянии рынка труда страны. По итогам всей прошедшей недели Dow Jones опустился на 2,5%, S&P 500 - почти на 4%, что стало наихудшими результатами с марта 2023 года. Недельное падение Nasdaq составило 5,6%.

Количество рабочих мест в экономике страны в августе увеличилось на 142 тысячи, сообщило Минтруда. По пересмотренным данным, в июле число рабочих мест выросло всего на 89 тысяч, а не на 114 тысяч, как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4,2% с июльских 4,3%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал рост числа рабочих мест в августе на 160 тысяч и снижение безработицы до 4,2%.

Минтруда пересмотрело с понижением данные о рабочих местах не только за июль, но и за июнь (на 61 тысячу). С учетом пересмотра общий рост числа рабочих мест за эти два месяца был на 86 тысяч меньше, чем сообщалось ранее.

Время для снижения базовой процентной ставки пришло, но смягчение денежно-кредитной политики должно проводиться осторожно, поскольку экономика США и занятость продолжают расти при стабилизации инфляции, при этом стоит быть готовым к быстрым действиям в случае необходимости, заявил член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер после выхода статданных.

Трейдеры теперь оценивают примерно в 50% вероятность того, что Федеральная резервная система снизит базовую ставку сразу на 50 базисных пунктов на заседании в сентябре, против ожидавшихся в начале недели 30%, сообщает MarketWatch.

В Азии в понедельник также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 2%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,7%).

Азиатские фондовые индексы снижаются на фоне общего ослабления аппетита к риску в связи с растущим беспокойством трейдеров относительно состояния экономики США после публикации августовских данных по американскому рынку труда.

Экономика Японии во втором квартале 2024 года увеличилась на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в отчете правительства, представившего окончательные данные. Предварительно сообщалось о повышении ВВП на 0,8%. Аналитики не ожидали пересмотра данных. Несмотря на понижение оценки, темпы роста ВВП стали максимальными со второго квартала 2023 года.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в августе выросли на 0,6% в годовом выражении, максимальными темпами с февраля, говорится в отчете Государственного статистического управления КНР. Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен на 0,7%, по данным Trading Economics. В июле инфляция составила 0,5%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в августе упали на 1,8% в годовом выражении после снижения на 0,8% месяцем ранее. Индекс PPI уменьшился на 0,7% относительно июля - максимально за 14 месяцев.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут на новых сигналах напряженности на Ближнем Востоке.

К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,2% до $71,91 за баррель (-2,2% в пятницу), октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,3% до $68,55 за баррель (-2,1% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подешевела на 7,6%, WTI - на 8%.

Израиль нанес удары в воскресенье вечером по пяти военным объектам в центральной Сирии, сообщают сирийские СМИ. Нападение совершили три группы, целью которых были военные объекты в Мисьяфе в центре страны. Как сообщает SANA со ссылкой на директора больницы в Мисьяфе, в результате предполагаемых израильских ударов в центральной Сирии погибли по меньшей мере четыре человека, 15 получили ранения.

Кроме того, на прошлой неделе восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающие нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки и планировавшие постепенно сворачивать ограничения с октября, отложили это решение на два месяца.

Согласно новому графику, ранее планировавшиеся объемы производства просто смещаются на два месяца вперед. Таким образом, рост добычи начнется в декабре 2025 года. При этом ОПЕК+ снова подтверждает, что в зависимости от ситуации на рынке план наращивания может быть приостановлен или "развернут вспять".