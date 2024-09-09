"АЛРОСА" ожидает восстановления спроса на рынке алмазов в этом году

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" ожидает восстановления спроса на рынке алмазов в этом году на фоне хороших фундаментальных факторов и может учесть эту ситуацию при расчете годовых дивидендов за 2024 год, заявил во время вебинара SberCIB начальник управления корпоративных финансов и IR компании Сергей Тахиев.

"Сейчас гранильный сектор находится в состоянии высвобождения запасов. Скорее всего, это займет один - два - три месяца, может быть, чуть больше. По мере того, как произойдет восстановление (торговли - ИФ), и хорошие фундаментальные факторы начнут постепенно наступать, у компании будет возможность оценить ситуацию в годовых дивидендах в следующем году", - сказал он.

Тахиев, в том числе сослался на недавнее заявление индийского регулятора GJEPC об оживлении торговли на фоне сокращения уровня запасов бриллиантов у огранщиков и снижения предложения алмазного сырья.

Набсовет "АЛРОСА" в конце августа рекомендовал выплату за I полугодие в размере 2,5 рубля на акцию (дивдоходность 4,8% к актуальным котировкам), распределив 50% чистой прибыли по МСФО, хотя дивидендная политика допускает при текущем уровне долга 0,1х выплату акционерам 70-100% FCF, что могло бы обеспечить 3,6-5,2 рублей на акцию.

Новость дополняется