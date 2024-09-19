Индия в августе сократила импорт алмазов на 54% в годовом исчислении

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2024 года Индия импортировала 5,6 млн карат алмазов, что на 54% ниже, чем в августе 2023 года, по предварительным данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

По стоимости импорт оценивается в $672 млн, что на 49% выше данных августа прошлого года.

В июле этого года импорт алмазов был на 31% ниже уровня годичной давности по объему и на 17% ниже по стоимости.

Импорт выращенного в лаборатории (lab grown) алмазного сырья в августе оценивается в $119 млн, что меньше на 12% в годовом измерении.

В августе De Beers, до этого дважды сокращавшая прогноз по добыче, отменила свою регулярную торговую сессию, отложив продажи на более поздний срок в этом году. Это стало частью усилий алмазодобытчиков по сокращению предложения для того, чтобы ускорить процесс высвобождения избыточных запасов бриллиантов у огранщиков, которые мешают им возобновить закупки алмазного сырья. Petra Diamonds отменила тендер, который должен был состояться в августе-сентябре, заявив, что хочет поддержать шаги, предпринятые крупными производителями для ограничения поставок в этот период слабого спроса. Rio Tinto перенесла тендер по алмазам своего единственного действующего месторождения Diavik. Один из крупнейших индийских огранщиков Kiran Gems объявил в августе об остановке производства на 10 дней.

Экспорт бриллиантов из Индии в августе составил 1,34 млн карат, что на 22% ниже, чем годом ранее. Эти объемы оцениваются в $1,04 млрд, что на 24% ниже данных августа 2023 года.

Экспорт синтетических бриллиантов из Индии в августе упал на 15% г/г, до $99 млн.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, в первую очередь мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов, в этой стране изготавливается 95% бриллиантов мира.