Реорганизованный в АО концерн "Телематика" в 2023 году увеличил выручку по МСФО в 1,9 раза

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Концерн "Телематика" (до 2022 года – "Национальные Телематические Системы", НТС), специализирующийся на разработке и внедрении IT-решений для транспортной отрасли, реорганизовал контролирующее юрлицо из ООО в АО и впервые опубликовал основные показатели годовой аудированной отчетности по МСФО.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы, выручка АО "Телематика" по МСФО за 2023 год составила 39,6 млрд руб. (+88%), из которых 58% (23 млрд руб.) было сформировано железнодорожным сегментом бизнеса, 42% (16,5 млрд руб.) – автотранспортным.

Показатель EBITDA, скорректированной на капитализированные затраты, составил 13,6 млрд руб. – в 2,4 раза больше, чем по итогам 2022 года. Рентабельность по скорректированной EBITDA достигла 34%, что, как отметили в пресс-службе, стало рекордным для концерна показателем.

Аналогичную динамику – рост в 2,4 раза по итогам 2023 года – концерн зафиксировал и по чистой прибыли, которая составила 10,7 млрд руб.

"За последние три года наша выручка увеличилась в 4 раза, а чистая прибыль показала рекордный рост – почти в 45 раз за 2021-2023 гг. Вместе с ростом масштабов бизнеса компания развивает и корпоративную структуру, реализовав преобразование в акционерное общество", - цитирует пресс-служба "Телематики" гендиректора концерна Алексея Нащекина.

Реорганизация юрлица концерна, согласно данным ЕГРЮЛ, была завершена 2 сентября.

Нащекин отметил, что "Телематика" продолжает укреплять позиции на рынке ИИ-решений для растущей транспортной отрасли. "Концерн успешно реализовал ряд значимых проектов в течение 2024 года, что позволяет нам активно развиваться опережающими рынок темпами и планировать дальнейший рост финансовых показателей", - добавил Нащекин.

Концерн "Телематика" занимается созданием и внедрением комплексных решений для проектов в автотранспортной и железнодорожной отраслях: от разработки и проектирования до внедрения и оперирования. Компании группы работают в РФ, странах ЕАЭС и Юго-Восточной Азии. С помощью решений концерна ежегодно в системах платности на автодорогах совершается более 745 млн проездов и более 4,7 тыс. железнодорожных станций оснащаются программным обеспечением. Портфель группы включает 165 решений для транспортной отрасли собственной разработки, основанных на технологиях искусственного интеллекта.

Среди проектов "Телематики" в автотранспортном сегменте – разработка и внедрение систем безбарьерного взимания платы, автоматизированных систем управления дорожным движением с автоматическим выявлением инцидентов (АСУДД), интеллектуальных транспортных систем для городских агломераций. Решения группы использованы на федеральных автотрассах ЦКАД, М-12 "Восток", М-4 "Дон", М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-11 "Нева" (обход Твери), на обходе Тольятти, а также на Северо-Восточной хорде в Москве и других дорогах. Также компания разработала цифровой двойник М-11 и ЦКАД для движения автобеспилотников, реализовала проекты по созданию системы контроля дорожных фондов Росавтодора, системы выдачи спецразрешений на провоз негабаритных или тяжеловесных грузов Росдормониторинга и другие.

В железнодорожном сегменте "Телематика" реализовала ряд проектов для ОАО "РЖД": разрабатывала и поставляла программное обеспечение, диагностические и робототехнические комплексы комплексного проекта "Цифровая железнодорожная станция", микропроцессорную систему автоблокировки, решения для системы транспортной безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

По данным ЕГРЮЛ, совладельцами АО "Телематика" по состоянию на конец 2022 года были ООО "ДФА-Капитал" бизнесмена Дмитрия Афанасенко (45%), сам Афанасенко (35%) и Нащекин (20%). С тех пор структура бенефициаров "Телематики", как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе концерна, не менялась.