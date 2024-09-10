Цены на нефть ускорили снижение на слабых статданных из КНР

Brent подешевела до $71,19 за баррель

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Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть усилилось днем во вторник из-за слабых данных по китайскому импорту за август.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:18 по московскому времени понизились на $0,65 (0,9%), до $71,19 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на $0,7 (1,02%), до $68,01 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1,5%.

Как стало известно во вторник, Китай в августе увеличил экспорт на 8,7% в годовом выражении, рекордными темпами с марта 2023 года. Тем временем рост импорта замедлился до всего 0,5% с 7,2% в июле, что усилило опасения по поводу проблем в экономике крупнейшего импортера нефти в мире.

"Данные об экспорте были позитивными, однако цифры импорта подогревают тревоги дальнейшего ослабевания внутреннего спроса в Китае", - написали аналитики Commerzbank Карстен Фритш и Барбара Ламбрехт.

Также трейдеры следят за ураганной активностью в Мексиканском заливе. Национальный центр прогнозирования ураганов (NHC) США накануне сообщил о формировании тропического шторма "Франсин" в Мексиканском заливе, который может усилиться до урагана 2-й категории к середине недели. На побережье штата Луизиана объявлено штормовое предупреждение.

"Некоторые операторы приостановили работу платформ из-за надвигающегося шторма. Chevron, Exxon и Shell уже эвакуировали персонал с некоторых платформ. Также шторм угрожает нарушить работу НПЗ на побережье залива", - отметили аналитики ING.