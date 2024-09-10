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Китай в августе увеличил экспорт на 8,7% - до максимума за 23 месяца

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Китай в августе увеличил экспорт на 8,7% в годовом выражении - до $308,65 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР. Показатель достиг максимума за 23 месяца. Прирост был самым значительным с марта 2023 года.

Импорт повысился на 0,5% и составил $217,63 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение экспорта на 6,5%, импорта - на 2%, по данным Trading Economics.

Экспорт из КНР в Южную Корею в прошлом месяце вырос на 3,4%, в страны Европейского союза - на 13,4%, в США - на 4,9%, в государства АСЕАН - на 8,8%.

Импорт из Южной Кореи увеличился на 13,3%, АСЕАН - на 3,5%, Индии - на 3,2%, России - также на 3,2%. Между тем поставки из Евросоюза сократились на 4%, Японии - на 3,8%, Великобритании - на 2,1%, из США - не изменились.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в августе увеличилось до $91,02 млрд по сравнению с $67,81 млрд за тот же месяц 2023 года. В том числе профицит в торговле с США составил $33,81 млрд.

В январе-августе экспорт КНР поднялся на 4,6% относительно аналогичного периода прошлого года (до $2,31 трлн), импорт - на 2,5% (до $1,71 трлн). Внешнеторговый профицит составил $608,49 млрд, в том числе в торговле с США - $224,57 млрд.

АСЕАН Евросоюз Китай США Южная Корея Главное таможенное управление
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