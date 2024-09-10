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"Росатом" начинает работы по проекту малой АЭС в Узбекистане

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - "Атомстройэкспорт" - подписал протокол о начале работ по проекту малой АЭС в Узбекистане.

Согласно сообщению в канале дивизиона в Telegram, "это означает, что реализация проекта перешла в активную фазу подготовительных работ на стройплощадке, разработке проектной и лицензионной документации".

Как отметил директор проектов по сооружению АЭС в Центральной Азии Павел Безруков, дивизион приступает к "активной проработке" соответствующей документации и изыскательским работам на площадке.

В мае этого года Россия и Узбекистан подписали соглашение о строительстве АЭС малой мощности. Проект предусматривает строительство 6 реакторов мощностью 55 МВт каждый. Строительные работы предполагалось начать этим летом, а ввод АЭС в эксплуатацию планируется поэтапно в 2029-2033 гг.

При этом финансировать проект будет узбекская сторона, вопрос о российском кредите не обсуждался, отмечал глава "Росатома" Алексей Лихачев ранее. Он также сообщал, что Узбекистан не отказывается от идеи строительства большой АЭС.

Росатом Атомстройэкспорт Узбекистан
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