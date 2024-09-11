Рубль утром слабеет в паре с юанем в ожидании заседания ЦБ по ключевой ставке

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в среду, рубль слабеет в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,728 руб. (+4,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,28 коп. выше уровня действующего официального курса.

Возможно ослабление курса пары "юань-рубль" до уровня 12,9 руб. за юань в ближайшие торговые дни, считает эксперт "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

"В перспективе ближайших сессий инвалюты могут еще подорожать: причина таких оценок кроется в пятничном заседании ЦБ РФ, на котором регулятор может взять паузу и сохранить действующую ключевую ставку в 18%. Это будет воспринято рынком как некое послабление, а для рубля это локальный негатив. Но сильной девальвации рубля не ожидается, поскольку даже в случае монетарной паузы быстрого снижения ставки ждать явно не стоит, - пишет аналитик в обзоре. - Поддержку рублю продолжат оказывать подавленный импорт, нормативы репатриации выручки экспортеров, бюджетный механизм и налоговый период. Это способно держать волатильность в рамках без значительных отклонений курсов".

По мнению Зельцера, с технической точки зрения биржевой юань в ближайшие сессии может направиться к максимумам сентября: в паре "юань-рубль" это область 12,9. Движение будет носить скорее спекулятивный характер на фоне ожиданий вердикта Банка России, отмечает он.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок увеличиваются утром в среду после обвала накануне до минимумов с декабря 2021 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени составила $70,07 за баррель, что на 1,27% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты упали на 3,7%, до $69,19 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на 1,28%, до $66,58 за баррель. Во вторник котировки этих фьючерсов рухнули на 4,3%, до $65,75 за баррель.

Негативными факторами для нефтяного рынка накануне стали слабые статданные из Китая, который является крупнейшим импортером нефти в мире, и ухудшение прогнозов мирового спроса на нефть от ОПЕК.

Объем китайского импорта в августе вырос всего на 0,5% после подъема на 7,2% месяцем ранее, тогда как аналитики в среднем ожидали увеличения на 2-2,5%.

Тем временем ОПЕК понизила прогноз роста спроса на сырье в 2024 году на 80 тыс. баррелей в сутки - до 2,03 млн б/с. Ранее ожидалось повышение спроса на 2,11 млн б/с. Кроме того, альянс ожидает, что предложение нефти из стран, не входящих в сделку ОПЕК+, в 2024 году увеличится на 1,23 млн б/с, в 2025 году - еще на 1,1 млн б/с.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в 17:30 по Москве в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что новые сведения укажут на рост запасов нефти на прошлой неделе на 900 тыс. баррелей.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали падение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 2,79 млн баррелей.

Внимание рынка также направлено на шторм Франсин, который усилился до урагана I категории и движется в сторону побережья Луизианы. Ряд крупных нефтедобывающих компаний уже приостановили работу своих вышек в Мексиканском заливе, и есть опасения, что ураган может нарушить работу НПЗ на побережье.