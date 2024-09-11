Патрушев заявил, что экспортная выручка от продукции АПК РФ к 2030 г. должна превысить $55 млрд

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Выручка от экспорта продукции АПК РФ к 2030 году должна превысить $55 млрд, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании коллегии Минсельхоза в среду.

"В соответствии с задачей президента РФ (об увеличении экспорта продукции АПК в 1,5 раза к 2030 году по сравнению с 2021 годом - ИФ) к 2030 году экспортная выручка должна составить $55 млрд", - сказал он.

По его словам, для этой цели Минсельхоз анализирует и оптимизирует систему поддержки экспортеров.

Как сообщалось, по данным ФТС, РФ в январе-июле этого года снизила экспорт продукции АПК на 4,6%, до $23,9 млрд. Импорт сократился на 0,8%, до $21,1 млрд с $21,2 млрд за январь-июль 2023 года.

В 2023 году РФ экспортировала продукции АПК на $43,5 млрд против $41,3 млрд в 2022 году, импорт составил $35,1 млрд против $35,8 млрд годом ранее.