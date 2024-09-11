Депутат Аксаков допустил, что ЦБ РФ в пятницу сохранит текущий уровень ставки

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, скорее всего, оставит ключевую ставку на действующем уровне в 18%, так как инфляционное давление начинает ослабевать, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Сейчас ситуация стабилизировалась, и вполне возможно, что в пятницу ЦБ не будет повышать ключевую ставку, поскольку ситуация под контролем", - сказал он в ходе видео-интервью "Парламентской газете".

Аксаков отметил, что еще две недели назад ожидал повышения ключевой ставки до 20% из-за высокого инфляционного давления и растущего спроса на деньги. Однако сейчас, по его словам, наблюдается снижение этого давления, что позволяет предположить, что Центробанк может оставить ставку на уровне 18% и даже начать ее снижение к концу текущего года или в начале следующего года.

"Пыл инфляционный спал, последние две недели мы это ощущаем, сигналы об этом идут, ЦБ, еженедельно проводя исследования, видит, что инфляционное давление падает, и вполне возможно, что в пятницу ЦБ не повысит ключевую ставку и оставит ее на уровне 18%. Дальше, если этот пыл будет спадать, инфляционного давления, то вполне возможно, что к концу года ставка начнет снижаться, ну, по крайней мере - в начале следующего года", - сказал Аксаков.

Ключевая ставка ЦБ с 24 июля 2023 г. была повышена с 7,5% до 8,5%, затем с 15 августа 2023 г. - до 12%, с 18 сентября 2023 г. она выросла до 13%, с 30 октября 2023 г. - до 15%, с 18 декабря 2023 г. - до 16%, с 29 июля 2024 г. - до 18% годовых.