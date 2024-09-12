Минэкономразвития предложило дать АО право самим определять срок запрета на выход акционеров

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает разрешить непубличным акционерным обществам (АО) самостоятельно устанавливать срок, в течение которого для выхода акционера требуется согласие остальных совладельцев, рассказал знакомый с законопроектом источник "Интерфакса".

Сейчас непубличные АО могут в своем уставе предусмотреть необходимость получения согласия акционеров на отчуждение акций третьим лицам, это условие может действовать не более пяти лет.

Весной 2023 года Минэкономразвития предложило увеличить максимальный срок упомянутого ограничения до десяти лет и разрешить продлевать его по единогласному решению акционеров. При этом предполагалось, что продать акции в отсутствии согласия совладельцев компании можно будет по решению суда, если другие акционеры причинили компании существенный вред или создают угрозу причинения такого вреда, либо существенно затрудняют достижение целей, ради которых она создавалась; либо если продажа акций не создает угрозу причинения вреда АО и его акционерам, существенно не затрудняет его деятельность.

Свою инициативу министерство объясняло тем, что ограничение на выход направлено на сохранение персонального состава акционеров в непубличном АО и поддержания его активов на определенном уровне.

Доработанный текст проекта предусматривает право компаний самим определять срок ограничения акционеров на выход из компании, рассказал источник. По его словам, этот срок может быть и больше 10 лет, но в таком случае после его истечения акционер получает возможность через суд требовать от АО выкупить его ценные бумаги, если получит отказ на отчуждение акций. Выкуп будет возможен, если другие акционеры или руководство АО "причинили существенный вред" компании или "существенно затрудняют" ее деятельность, либо у желающего покинуть компанию акционера "имеется иная существенная причина" для выхода и выкуп акций не затруднит ее деятельность.

В ходе судебного разбирательства стороны могут договориться о цене выкупа, либо она будет определена судом, исходя рыночной оценки. Если у компании есть признаки банкротства, стоимость ее чистых активов меньше уставного капитала, резервного фонда и т.д., фактическая выплата денег будет производиться при устранении этих обстоятельств, рассказал источник.