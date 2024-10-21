Президентский совет не поддержал поправки о выходе акционеров из АО только через суд

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Совет по кодификации гражданского законодательства при президенте не поддержал законопроект Минэкономразвития о праве непубличных акционерных обществ (АО) устанавливать бессрочный запрет на продажу их бумаг без согласования и исключительно судебный порядок его преодоления.

Сейчас АО могут в своем уставе предусмотреть необходимость получения согласия акционеров на отчуждение акций третьим лицам, но это условие, согласно закону может действовать не более пяти лет. Минэкономразвития предложило фактически сделать это ограничение бессрочным, разрешив АО самостоятельно устанавливать срок, в течение которого для выхода акционеров требуется согласие остальных совладельцев, но по истечении 10 лет разрешить им через суд требовать от общества выкупить их ценные бумаги в случае отказа на отчуждение акций.

При этом однако от акционера, согласно предложению ведомства, потребуется доказать, что другие акционеры или руководство АО "причинили существенный вред" компании, "существенно затрудняют" ее деятельность либо у желающего покинуть компанию акционера "имеется иная существенная причина" для выхода и выкуп акций не затруднит ее деятельность.

Неясно, почему проект предлагает только судебный порядок выхода акционера из АО (по истечении 10 лет - ИФ), к тому же обремененный конкретным набором условий, и не предусматривает возможности определить эти правила в уставе организации, отмечает в своем заключении Совет по кодификации.

"Такое законодательное решение не только не соответствует свойственному частноправовым отношениям диспозитивному методу правового регулирования, но и вряд ли рационально, так как лишено гибкости и адаптивности, - говорится в опубликованном заключении совета. - Предлагаемое разработчиками проекта общее правило для разрешения споров о выходе из акционерного общества не отвечает интересам большинства субъектов данных отношений и может быть приемлемым лишь для незначительного числа ситуаций".

Кроме того, Совет опасается, что внесение оценочных категорий в закон ("существенный вред", "существенно затруднять достижение целей", "иная существенная причина") может привести к формированию противоречивой правоприменительной практики.

По мнению Совета, предлагаемые новации могут привести к целому ряду злоупотреблений, в том числе "корпоративному шантажу", что в конечном итоге может сказаться отрицательно на стабильности бизнеса акционерного общества.

В связи с этим он считает, что подготовленный министерством законопроект "не может быть поддержан по концептуальным соображениям".