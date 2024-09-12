Готовы 55 из 800 км газопровода Белогорск - Хабаровск для соединения "Силы Сибири" и СХВ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" построил 55 из 828 км газопровода "Белогорск - Хабаровск", который соединит "Силу Сибири" и газопровод "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", сообщила компания по итогам заседания правления, где рассматривался статус реализации крупнейших инвестпроектов.

"Из более чем 800 км линейной части нового газопровода сварено в нитку, уложено и засыпано 54,9 км", - говорится в сообщении.

"Газпром" развивает добычные мощности Ямальского центра газодобычи. Так, на Харасавэйском месторождении продолжается строительство установки комплексной подготовки газа и дожимной компрессорной станции.

Особое внимание компания уделяет проектам на востоке России. В этом году на участке газопровода "Сила Сибири" от Ковыктинского месторождения (Иркутский центр газодобычи) до Чаяндинского месторождения (Якутский центр газодобычи) будет запущена новая компрессорная станция.

На Ковыктинском месторождении завершается строительство третьей по счету установки комплексной подготовки газа - УКПГ-1, она начнет работу до конца года. Продолжаются строительно-монтажные работы на площадке УКПГ-45. На Чаяндинском месторождении идет строительство скважин и дожимных компрессорных мощностей.

Ведется сооружение лупингов (участки трубопровода, прокладываемые параллельно основной нитке) на газопроводе "Сила Сибири" от Чаяндинского месторождения до Благовещенска в Амурской области.

На Амурском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ) летом 2024 года запущена в работу четвертая технологическая линия. Степень готовности предприятия достигла 92,5%.

Вопрос о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов будет вынесен на рассмотрение совета директоров "Газпрома".

Правление также утвердило комплексную программу реконструкции и технического перевооружения объектов добычи газа "Газпрома" на 2025-2029 годы.