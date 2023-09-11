"Газпром" начал проектирование перемычки от Белогорска до Хабаровска

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром " в рамках газификации Еврейской автономной области (ЕАО) начал подготовку к строительству необходимой инфраструктуры.

"ПАО "Газпром" приступило к проектно-изыскательским работам по перемычке между газопроводами "Сила Сибири" и Сахалин-Хабаровск-Владивосток", - сообщил губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн на совещании, которое проводит президент РФ Владимир Путин по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.

В настоящее время конечной точкой Единой системы газоснабжения (ЕСГ) на востоке является село Проскоково Кемеровской области, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке аналогичной системы до сих пор не сформировано, работают не связанные друг с другом газопроводы.

Перспектива соединения "Силы Сибири" с ЕСГ связана с проектом "Сила Сибири 2", который должен пройти от месторождений Западной Сибири до границы с Монголией. Далее - на востоке страны обсуждается строительство перемычки между газопроводами "Сила Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" (около 700 км).