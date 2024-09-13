ЦБ РФ в пятницу рассмотрит вопрос о ключевой ставке

Свежие сводки инфляции подняли градус ястребиности прогнозов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки.

Изначально базовым прогнозом большинства аналитиков было сохранение ставки на уровне 18%. После публикации свежих данных по инфляции за август и начало сентября ряд экспертов пересмотрели свои прогнозы в сторону повышения ставки до 19-20%.

ЦБ в преддверии заседания впервые опубликовал расчеты по сезонно скорректированной инфляции (и сделал это через день после выхода данных Росстата).

В июле, повысив ключевую ставку с 16% до 18%, Банк России отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего ее повышения на ближайших заседаниях. Такой сигнал означает, что повышение ставки на следующем заседании не предопределено, оно будет зависеть от поступающих данных, сообщил в конце августа зампред Банка России Алексей Заботкин. Он добавил, что общий баланс аргументов за повышение и за неизменность ставки с момента июльского заседания существенно не изменился.

Инфляция в России в августе 2024 года, по данным Росстата, составила 0,20% после 1,14% в июле (в июле была индексация тарифов ЖКХ). Этот показатель превысил ожидания аналитиков (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,14%).

Годовая инфляция в августе немного замедлилась до 9,05% с 9,13% на конец июля. Исходя из расчетов на основе недельных данных, годовая инфляция на 9 сентября замедлилась до 8,97%.

Базовый индекс потребительских цен с сезонной корректировкой в августе, как следует из данных ЦБ, вырос до 0,62% с 0,49% в июле и 0,56% в июне. Темп прироста цен на все товары и услуги в августе к июлю с сезонной корректировкой составил 0,62% против 1,26% в июле (тогда были проиндексированы тарифы ЖКХ) и 0,75% в июне.

Ценовые ожидания предприятий, по оперативным данным, в сентябре немного выросли после незначительного снижения в августе. Оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения будут опубликованы уже после заседания, 18 сентября.

После публикации данных об инфляции уверенность в неизменности ставки ЦБ серьезно пошатнулась, хотя после мониторинга предприятий этот исход выглядел базовым, отмечают экономисты "Астра Управление активами". Вариант повышения до 19% или сразу 20% кажется неизбежным в текущей логике прогнозов и комментариев от ЦБ. "Инфляция в 2024 году с высокой вероятностью превысит 7%, ЦБ обещал в этом сценарии ставку 20% или выше, проинфляционных рисков достаточно, не повышать ставку в таких условиях нельзя", - подчеркивают эксперты.

Банк России повысит ставку до 20% уже в пятницу, а не в октябре, следует из пересмотренного прогноза аналитиков SberCIB Investment Research. Эксперты обращают внимание на ускорение базовой инфляции в августе к июлю до 0,6% и сохранение высоких темпов роста кредитования.

Повысив ставку в пятницу, Банк России, по их мнению, повторит мнение о необходимости поддерживать высокие ставки и дальше. При этом сигнал о его возможных действиях на ближайших заседаниях станет более нейтральным, считают аналитики. Они полагают, что ЦБ не будет намекать о повышении ключевой ставки выше 20%.

ЦБ в пятницу будет рассматривать два варианта решений по ставке: ее сохранение или повышение до 19%, считают экономисты инвестбанка "Синара". Их базовый прогноз - сохранение ставки на уровне 18%. Вероятность повышения ставки до 19-20% в октябре они оценивают в 50%. К следующему заседанию у Банка России будет больше аргументов для ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), в том числе в части рисков со стороны бюджета, полагают эксперты.

Банк России, сохранив ставку на уровне 18%, оставит жесткий сигнал о возможном ужесточении ДКП в дальнейшем, считают аналитики "Ренессанс Капитала". "Полагаем, регулятор возьмет паузу, чтобы оценить эффект произошедшего с июля ужесточения денежно-кредитных условий. В то же время замедление темпов роста цен носит недостаточно выраженный характер, а проинфляционные риски со стороны бюджета сохраняются", - пишут эксперты в обзоре. Они считают преждевременным говорить о завершении цикла повышения ставок. Наиболее вероятный исход, по их мнению, повышение ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) на заседании 25 октября (последний раз в 2024 году).

"Аргументы за сохранение ставки перевесят на ближайшем заседании другие сценарии. В текущей ситуации ЦБ выбирает между скоростью достижения цели и стабильностью и устойчивостью процесса достижения цели и удержания инфляции", - полагают экономисты "БКС Мир инвестиций".

Повышенное текущее инфляционное давление и высокие проинфляционные риски поддерживают достаточно высокую вероятность еще одного повышения ключевой ставки до конца года, подчеркивают аналитики инвесткомпании "Велес Капитал". Они также обращают внимание на намечающиеся признаки постепенного замедления экономической и кредитной активности, замедления роста спроса. Дезинфляционные тренды, по их мнению, пока не устойчивы, и для их полноценного формирования требуется время. По мнению экспертов, в сентябре ЦБ возьмет паузу, оставив повышение ставки для опорного заседания в октябре.

Аналитики Альфа-банка и Россельхозбанка тоже ждут сохранения ставки в сентябре.

Экономисты ВТБ считают, что Банк России в пятницу будет выбирать между повышением ставки до 19% или 20%. Инфляция и динамика кредитования складываются выше прогнозов регулятора, отмечают эксперты. Они также обращают внимание на рост инфляционных ожиданий и динамику ВВП РФ в верхней границе прогноза ЦБ. "Все это означает, что и ключевая ставка должна идти по верхней границе или выше прогнозного диапазона ЦБ. Напомним, июльский прогноз Банка России по средней ключевой ставке до конца года составлял 18-19,4%, что не противоречило ее повышению вплоть до 20% уже в сентябре", - подчеркивают аналитики.

Экономисты Газпромбанка ждут повышения ставки ЦБ в пятницу до 19%. В дальнейшем они не исключают ее повышения и до 20%.

Аналитики банка "Русский стандарт" допускают повышение ставки ЦБ уже в ближайшую пятницу сразу до 20%.