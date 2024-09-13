Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу растет, отыгрывая наметившийся коррекционный рост на вечерней сессии четверга, инвесторы ожидают решения ЦБ РФ по ключевой ставке и прогнозов регулятора о дальнейшей монетарной политике (13:30); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,6%, лидируют в росте акции "Аэрофлота" (+1,6%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2630,73 пункта (+0,6%), индекс РТС - 909,6 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 сентября, составляет 91,1096 руб. (-15,57 копейки).

Подорожали также акции "АЛРОСА" (+1,3%), "Северстали" (+1,3%), ПАО "Полюс" (+1%), "НЛМК" (+0,9%), "Роснефти" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), бумаги "Газпром нефти" (+0,7%), ОК "Русал" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,4% "префы"), "Интер РАО" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "ТКС Холдинг" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +1% "префы").

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что решение Банка России по ключевой ставке станет определяющим фактором для российского рынка на ближайшие недели.

"В целом, даже в случае сохранения ставки на текущем уровне, что должно позитивно быть воспринято рынком, без новых вводных существует большой риск ее повышения в октябре. В таком случае позитивный импульс может быстро иссякнуть, и без реального подтверждения того, что цикл повышения подошел к концу, говорить о развороте рынка акций нельзя", - считает аналитик.

Индекс МосБиржи пока держится выше отметки 2600 пунктов. Поддержали рынок накануне акции нефтегазовых компаний, также наблюдался спрос на акции золотодобытчиков на фоне обновления золотом исторических максимумов. На следующей неделе должно пройти заседание суда об оспаривании постановления Ростехнадзора о приостановке добычи на карьерах компании ПАО "Южуралзолото". Если рынок получит позитивный импульс после заседания ЦБ РФ, в числе лидеров роста могут оказаться акции "Яндекса", полагает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", инвесторы в большинстве ожидают повышения ставки ЦБ РФ в пятницу.

"Существует некоторая вероятность удержания ставки на прежнем уровне, которая, если реализуется, может позитивно отразиться на динамике фондовых индексов. В любом случае принципиальное значение будет иметь риторика и тональность сопроводительных заявлений Банка России. Динамика фондовых индексов в последние дни оставляет желать лучшего. Тем не менее само решение, если окажется в рамках ожиданий, может поддержать осторожные покупки по факту свершившегося события", - полагают эксперты.

Акционеры "Яндекса" (-0,1%, до 3825 рублей) утвердили первые в истории компании дивиденды в размере 80 руб. на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 2%. Это добавляет привлекательности акциям "Яндекса", учитывая растущий профиль компании (в 2024 году рост выручки ожидается на уровне 40%) и невысокие оценочные мультипликаторы (EV/EBITDA равен 8,8), отмечают аналитики компании "Цифра брокер".

ТБанк планирует объединить IT-платформы для оптимизации операционных расходов и присоединить филиалы Росбанка. Остается открытым вопрос достижения цели менеджмента по рентабельности капитала (ROE) на уровне 30% и выше. Объединенная структура станет пятой по объему привлеченных средств населения и четвертой по размеру кредитного портфеля физлиц.

В США в четверг индексы акций выросли на 0,6-1% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости.

Как стало известно в четверг, цены производителей в США (индекс PPI) в августе увеличились на 1,7% относительно того же месяца прошлого года. Это минимальные темпы повышения за полгода. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,8%.

В пятницу в Азии наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,05%).

Негативное влияние на японский рынок оказывает укрепление иены, что приводит к сокращению доходов японских экспортеров.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены сохраняют попытки скорректироваться вверх, завершая неделю в "плюсе" впервые за месяц.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $72,42 за баррель (+0,6% и +1,9% накануне), октябрьская цена WTI - $69,43 за баррель (+0,7% и +2,5% в четверг).

Участники рынка пытаются оценить последствия урагана "Франсин", обрушившегося на побережье Луизианы в ночь со среды на четверг. По официальным данным, из-за непогоды была остановлена работа порядка 39% добывающих мощностей США в Мексиканском заливе.

С начала этой недели Brent подорожала на 2%, WTI - на 2,6%. Рост нефтяного рынка сдерживается опасениями в отношении перспектив глобального спроса.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года на 67 тыс. баррелей в сутки, до 903 тыс. б/с с ранее ожидавшихся 970 тыс. б/с.

Комментируя прогноз снижения темпов роста спроса в текущем году, аналитики отметили корректировку ожиданий по потреблению нефти в Китае. Теперь в МЭА ожидают, что спрос на нефть в КНР в 2024 году вырастет всего на 180 тыс. б/с, до 16,7 млн б/с. При этом еще в начале года этот параметр оценивался в 700 тыс. б/с, а в прошлом месяце - около 300 тыс. б/с.