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"Трансконтейнер" ждет роста контейнерных ж/д перевозок к 2030 году до 10 млн TEU

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Объем рынка железнодорожных контейнерных перевозок в 2030 году превысит отметку 10 млн TEU, что практически на треть больше уровня 2024 года, сообщил первый вице-президент ПАО "Трансконтейнер" (входит в ГК "Дело") Никита Пушкарев на транспортно-логистической конференции "PRO//Движение.Сибирь" в Новосибирске.

По данным "Трансконтейнера", объем контейнерных железнодорожных перевозок за 7 месяцев 2024 года составил 4,55 млн TEU, что на 8,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

По словам Пушкарева, внутренние перевозки могут вырасти на 27,8%, импортные - 17,8%, транзит - на 24%. Несколько опережающими темпами может расти экспорт - на 39,6%, что объясняется ростом потенциала российской экономики в таких отраслях, как производство аграрной, лесной и нефтехимической продукции, а также продолжением контейнеризации грузовой базы.

По оценке "Трансконтейнера", если в 2010 году уровень контейнеризации составлял в России 3,7%, то в 2024 году он достиг 14,3%. Наиболее высокий показатель фиксируется по таким грузам, как автокомплектующие, машины и оборудование, продовольственная и химическая продукция.

По словам Пушкарева, потенциал контейнеризации грузов в России далеко не исчерпан, поскольку в странах с развитым уровнем железнодорожной контейнеризации этот показатель составляет порядка 30-40%.

Драйвером развития контейнерных перевозок в России в настоящее время в значительной степени являются внешнеторговые связи с Китаем. "На сегодняшний день около 80% всей контейнерной торговли - это торговля с Китаем", - отметил он.

Трансконтейнер Дело Никита Пушкарев Китай
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