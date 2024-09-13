В I полугодии свыше 60% всех заключенных договоров страхования в России пришлось на Москву

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В I полугодии 2024 года свыше 60% всех заключенных в стране договоров страхования пришлось на Москву, по статистике Банка России.

Общее количество заключенных договоров страхования в Москве за этот период достигло 77,9 млн, показатель вырос на 10,8% к I полугодию 2023 года.

При этом доля столицы в совокупных страховых премиях по итогам I полугодия этого года оказалась на уровне 57,2% (за I полугодие 2023 года она была равна 55,4%). Объем премий, собранный страховщиками в Москве за первые 6 месяцев этого года, достиг 740 млрд рублей, увеличившись на 26,4%.

В то же время доля Москвы в общероссийских страховых выплатах была на уровне 45,5% (или 265,6 млрд рублей, +20,3% к I полугодию 2023 года).

На долю десятки регионов-лидеров в рассматриваемом периоде пришлось 76,6% всех собранных премий, годом ранее этот показатель составлял 76,2%.

В составе топ-10 регионов у девяти регионов наблюдалась положительная динамика прироста сборов и у одного - отрицательная. Так, Московская область продемонстрировала снижение показателя премий на 11,8%, до 33,8 млрд рублей.

Самая высокая положительная динамика сборов среди десятки лидеров в I полугодии 2024 года отмечалась в Ростовская области (премии увеличились на 49,9%, до 15,8 млрд рублей).

В то же время самый высокий уровень выплат среди десятки лидирующих регионов был отмечен в Московской области, показатель составил 63,4%, самый низкий - 35,9% - в Москве.

Самая высокая средняя премия в этой группе - 15,1 тысячи рублей - была зафиксирована в Ростовской области, самая низкая - 9,5 тысяч рублей - в Москве.

Сведения по сбору премий в разрезе регионов по итогам I полугодия 2024 года