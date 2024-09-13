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В I полугодии свыше 60% всех заключенных договоров страхования в России пришлось на Москву

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В I полугодии 2024 года свыше 60% всех заключенных в стране договоров страхования пришлось на Москву, по статистике Банка России.

Общее количество заключенных договоров страхования в Москве за этот период достигло 77,9 млн, показатель вырос на 10,8% к I полугодию 2023 года.

При этом доля столицы в совокупных страховых премиях по итогам I полугодия этого года оказалась на уровне 57,2% (за I полугодие 2023 года она была равна 55,4%). Объем премий, собранный страховщиками в Москве за первые 6 месяцев этого года, достиг 740 млрд рублей, увеличившись на 26,4%.

В то же время доля Москвы в общероссийских страховых выплатах была на уровне 45,5% (или 265,6 млрд рублей, +20,3% к I полугодию 2023 года).

На долю десятки регионов-лидеров в рассматриваемом периоде пришлось 76,6% всех собранных премий, годом ранее этот показатель составлял 76,2%.

В составе топ-10 регионов у девяти регионов наблюдалась положительная динамика прироста сборов и у одного - отрицательная. Так, Московская область продемонстрировала снижение показателя премий на 11,8%, до 33,8 млрд рублей.

Самая высокая положительная динамика сборов среди десятки лидеров в I полугодии 2024 года отмечалась в Ростовская области (премии увеличились на 49,9%, до 15,8 млрд рублей).

В то же время самый высокий уровень выплат среди десятки лидирующих регионов был отмечен в Московской области, показатель составил 63,4%, самый низкий - 35,9% - в Москве.

Самая высокая средняя премия в этой группе - 15,1 тысячи рублей - была зафиксирована в Ростовской области, самая низкая - 9,5 тысяч рублей - в Москве.

Сведения по сбору премий в разрезе регионов по итогам I полугодия 2024 года

№ п/п Субъект РФ Премии, янв.-июнь 2024, млн руб. Доля, % Темп прироста (снижения) премий, % Выплаты, янв.-июнь 2024, млн руб. Доля, % Темп прироста (снижения) выплат, % Уровень выплат, янв.-июнь 2024, % Уровень выплат, янв.-июнь 2023, %
ИТОГО 1 293 613 100,0% 20,5% 583 957 100,0% 18,0% 45,1% 46,1%
1 город Москва 739 971 57,2% 24,6% 265 576 45,5% 20,3% 35,9% 37,2%
2 город Санкт-Петербург 85 316 6,6% 3,6% 46 411 7,9% 7,0% 54,4% 52,6%
3 Московская область 33 767 2,6% -11,8% 21 407 3,7% 18,4% 63,4% 47,2%
4 Краснодарский край 23 696 1,8% 39,8% 12 138 2,1% 28,8% 51,2% 55,6%
5 Республика Татарстан 21 364 1,7% 16,9% 11 697 2,0% 21,1% 54,8% 52,9%
6 Свердловская область 21 090 1,6% 27,2% 10 402 1,8% 3,9% 49,3% 60,4%
7 Новосибирская область 17 481 1,4% 38,8% 9 842 1,7% 18,9% 56,3% 65,7%
8 Челябинская область 16 100 1,2% 34,7% 7 556 1,3% 14,7% 46,9% 55,1%
9 Ростовская область 15 826 1,2% 49,9% 7 390 1,3% 23,3% 46,7% 56,8%
10 Самарская область 15 726 1,2% 20,4% 9 275 1,6% 18,9% 59,0% 59,8%
ИТОГО по десятке 990 337 76,6% 21,6% 401 694 68,8% 18,1% 40,6% 41,7%

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