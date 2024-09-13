В I полугодии свыше 60% всех заключенных договоров страхования в России пришлось на Москву
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В I полугодии 2024 года свыше 60% всех заключенных в стране договоров страхования пришлось на Москву, по статистике Банка России.
Общее количество заключенных договоров страхования в Москве за этот период достигло 77,9 млн, показатель вырос на 10,8% к I полугодию 2023 года.
При этом доля столицы в совокупных страховых премиях по итогам I полугодия этого года оказалась на уровне 57,2% (за I полугодие 2023 года она была равна 55,4%). Объем премий, собранный страховщиками в Москве за первые 6 месяцев этого года, достиг 740 млрд рублей, увеличившись на 26,4%.
В то же время доля Москвы в общероссийских страховых выплатах была на уровне 45,5% (или 265,6 млрд рублей, +20,3% к I полугодию 2023 года).
На долю десятки регионов-лидеров в рассматриваемом периоде пришлось 76,6% всех собранных премий, годом ранее этот показатель составлял 76,2%.
В составе топ-10 регионов у девяти регионов наблюдалась положительная динамика прироста сборов и у одного - отрицательная. Так, Московская область продемонстрировала снижение показателя премий на 11,8%, до 33,8 млрд рублей.
Самая высокая положительная динамика сборов среди десятки лидеров в I полугодии 2024 года отмечалась в Ростовская области (премии увеличились на 49,9%, до 15,8 млрд рублей).
В то же время самый высокий уровень выплат среди десятки лидирующих регионов был отмечен в Московской области, показатель составил 63,4%, самый низкий - 35,9% - в Москве.
Самая высокая средняя премия в этой группе - 15,1 тысячи рублей - была зафиксирована в Ростовской области, самая низкая - 9,5 тысяч рублей - в Москве.
Сведения по сбору премий в разрезе регионов по итогам I полугодия 2024 года
|№ п/п
|Субъект РФ
|Премии, янв.-июнь 2024, млн руб.
|Доля, %
|Темп прироста (снижения) премий, %
|Выплаты, янв.-июнь 2024, млн руб.
|Доля, %
|Темп прироста (снижения) выплат, %
|Уровень выплат, янв.-июнь 2024, %
|Уровень выплат, янв.-июнь 2023, %
|ИТОГО
|1 293 613
|100,0%
|20,5%
|583 957
|100,0%
|18,0%
|45,1%
|46,1%
|1
|город Москва
|739 971
|57,2%
|24,6%
|265 576
|45,5%
|20,3%
|35,9%
|37,2%
|2
|город Санкт-Петербург
|85 316
|6,6%
|3,6%
|46 411
|7,9%
|7,0%
|54,4%
|52,6%
|3
|Московская область
|33 767
|2,6%
|-11,8%
|21 407
|3,7%
|18,4%
|63,4%
|47,2%
|4
|Краснодарский край
|23 696
|1,8%
|39,8%
|12 138
|2,1%
|28,8%
|51,2%
|55,6%
|5
|Республика Татарстан
|21 364
|1,7%
|16,9%
|11 697
|2,0%
|21,1%
|54,8%
|52,9%
|6
|Свердловская область
|21 090
|1,6%
|27,2%
|10 402
|1,8%
|3,9%
|49,3%
|60,4%
|7
|Новосибирская область
|17 481
|1,4%
|38,8%
|9 842
|1,7%
|18,9%
|56,3%
|65,7%
|8
|Челябинская область
|16 100
|1,2%
|34,7%
|7 556
|1,3%
|14,7%
|46,9%
|55,1%
|9
|Ростовская область
|15 826
|1,2%
|49,9%
|7 390
|1,3%
|23,3%
|46,7%
|56,8%
|10
|Самарская область
|15 726
|1,2%
|20,4%
|9 275
|1,6%
|18,9%
|59,0%
|59,8%
|ИТОГО по десятке
|990 337
|76,6%
|21,6%
|401 694
|68,8%
|18,1%
|40,6%
|41,7%