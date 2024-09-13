ЗПИФ "Балтинвеста" стал совладельцем оператора морского порта "Витино"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) "Кварк" стал совладельцем ООО "Норд Стар" (поселок Белое море, Кандалакшский район, Мурманская область, оператор морского порта "Витино").

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 11 сентября.

Согласно выписке, доля совладельца и вице-президента холдинговой компании "Адамант" Владимира Голубева уменьшилась со 100% до 50%. Теперь 50% принадлежат ЗПИФ.

По данным ЕГРЮЛ, ЗПИФ "Кварк" находится под управлением УК "Балтинвест" (собственники управляющей компании – Лев Никитин и Александр Винник, владеющие 75,1% и 24,9% соответственно).

В конце 2021 года казахстанский БТА банк Кенеса Ракишева продал 100% долей в компании "Норд Стар" Голубеву.

Ранее компания получила статус резидента Арктической зоны РФ с инвестпроектом "Витино: морской порт и нефтебаза" по перезапуску терминала.

В марте 2021 года на форуме "Порты Арктики" в Архангельске финдиректор "Норд Стар" Наталья Пинчук сообщала, что стоимость инвестпроекта по перезапуску порта "Витино" составляет 2,9 млрд рублей. Планировалось, что терминал будет заниматься перевалкой бензина марок Аи-92 и Аи-95, дизельного топлива и нафты.

С 2014 года нефтебаза и порт "Витино" временно не принимали и не обрабатывали суда.

ООО "Норд Стар" было зарегистрировано в Москве 16 апреля 2020 года, впоследствии компания изменила место нахождения на поселок Белое море в Кандалакшском районе. Уставный капитал компании составляет 395,328 млн рублей.