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Совладелец холдинга "Адамант" продолжает уменьшать свою долю в порту "Витино"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Совладелец и вице-президент холдинговой компании "Адамант" Владимир Голубев второй раз за месяц уменьшил свою долю в ООО "Норд Стар" (поселок Белое море, Кандалакшский район, Мурманская область) - операторе морского порта "Витино".

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 19 сентября.

Из выписки следует, что доля Голубева уменьшилась с 50% до 20%. Владельцем 30% стал комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) "Ресурс" (находится под управлением УК "Адепта", которое принадлежит Виктору Высоцкому и Максиму Годионенко, владеющим 70% и 30% соответственно).

11 сентября 2024 года в ЕГРЮЛ были внесены изменения, согласно которым доля Голубева в "Норд Стар" снизилась со 100% вдвое - и 50% стали принадлежать ЗПИФ "Кварк". Данный ЗПИФ находится под управлением УК "Балтинвест", собственники управляющей компании - Лев Никитин и Александр Винник, владеющие 75,1% и 24,9% соответственно.

Как сообщалось, в конце 2021 года казахстанский БТА банк Кенеса Ракишева продал 100% долей в компании "Норд Стар" Голубеву.

Ранее компания получила статус резидента Арктической зоны с инвестпроектом "Витино: морской порт и нефтебаза" по перезапуску терминала.

В марте 2021 года на форуме "Порты Арктики" в Архангельске финдиректор "Норд Стар" Наталья Пинчук сообщала, что стоимость инвестпроекта по перезапуску порта "Витино" составляет 2,9 млрд рублей. Планировалось, что терминал будет заниматься перевалкой бензина марок Аи-92 и Аи-95, дизельного топлива и нафты.

С 2014 года нефтебаза и порт "Витино" временно не принимали и не обрабатывали суда.

ООО "Норд Стар" было зарегистрировано в Москве 16 апреля 2020 года, впоследствии компания изменила место нахождения на пос. Белое море в Кандалакшском районе. Уставный капитал компании составляет 395,328 млн рублей.

Александр Винник Белое море Мурманская область Адамант Норд Стар Витино Владимир Голубев
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