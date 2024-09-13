Благосостояние канадских домохозяйств во II квартале выросло до рекорда

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Благосостояние канадских домохозяйств (активы минус обязательства) во втором квартале 2024 года увеличилось на 0,3% к первому кварталу, до 17,01 трлн канадских долларов ($12,51 трлн), сообщило Статуправление страны.

Показатель превысил отметку в 17 трлн долларов впервые в истории, пишет Financial Post.

Среднее благосостояние в расчете на домохозяйство осталось на уровне чуть выше 1 млн долларов, при этом на богатейшие 20% пришлось 67,6% всего благосостояния, на беднейшие 40% - всего 2,8%.

Активы населения превысили 20 трлн долларов - также первый раз за все время. В том числе финансовые активы выросли на 0,9% и достигли рекордных 10,12 трлн долларов. Нефинансовые активы сократились на 0,1% и составили 9,9 трлн долларов.

Финансовые обязательства домохозяйств увеличились на 45,4 млрд долларов (1,5%) - максимально с третьего квартала 2022 года.