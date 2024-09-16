"Софтлайн" установил цену размещения допэмиссии в 142,3 рубля за акцию

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Софтлайн" утвердил цену размещения акций допэмиссии на уровне 142,3 рубля за бумагу, сообщила компания.

"Цена размещения была определена как цена закрытия торгов основной сессии акциями ПАО "Софтлайн" на "Московской бирже" на 12 сентября 2024 года", - уточняется в сообщении.

Совет директоров "Софтлайна" в июне утвердил дополнительную эмиссию 76,002 млн акций. Банк России зарегистрировал выпуск 30 августа, регистрационный номер выпуска - 1-01-45848-H.

Размещение акций начинается 16 сентября и завершится 2 октября.

В пятницу компания сообщала, что от действующих акционеров поступили заявки на выкуп в общей сложности до 801,807 тыс. акций дополнительного выпуска. Как отмечается в сообщении, они могут принять окончательное решение о реализации своего преимущественного права и оплатить акции "Софтлайна" до 23 сентября включительно.

В настоящее время уставный капитал состоит из 324 млн акций. Таким образом, в случае размещения допэмиссии он увеличится на 23,4% - до 400 млн бумаг.