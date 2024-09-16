Rexel отклонила предложение QXO о своей покупке с оценкой в 8,6 млрд евро

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Французский дистрибьютор электрооборудования Rexel отклонил предложение о своей покупке со стороны американской QXO миллиардера Брэда Джейкобса, говорится в пресс-релизе Rexel.

QXO предлагала 28-28,4 евро за акцию, что по верхней границе соответствует общей оценке Rexel на уровне 8,62 млрд евро.

Совет директоров Rexel отклонил заявку единогласно, признав ее существенно недооценивающей бизнес компании и не отражающей ее потенциал к созданию стоимости.

Предложение QXO носило предварительный, необязывающий характер.

Акции Rexel дорожают на 9,8% на торгах в понедельник, до 25,22 евро за штуку.