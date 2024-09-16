РФ в январе-июле увеличила импорт рыбы из Турции на 19% до 36,6 тыс. т

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - РФ в январе-июле этого года импортировала из Турции 36,6 тыс. тонн рыбы, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитический центр Рыбного союза со ссылкой на данные таможенной службы Турции.

В стоимостном выражении поставки выросли на 8%, до $190 млн.

"На фоне высокого спроса со стороны российских потребителей и существенного снижения средних долларовых цен растет импорт турецкой форели", - говорится в сообщении. Так, ввоз мороженой форели вырос на 21% до 20 тыс. тонн при падении средней цены на 17% до $4,9 за кг. Импорт охлажденной форели подскочил почти в 1,7 раза до 11 тыс. тонн. При этом рост стоимости составил 50%, что отражает снижение средней цены на 10% до $5,7 за кг, отмечает отраслевое объединение.

Снижение цен привело и к росту импорта сибаса. Так, ввоз мороженого сибаса увеличился на 8% до 0,7 тыс. тонн. При этом средняя цена на него снизилась на 10% до $4,2 за кг. Поставки охлажденного сибаса выросли на 1% до 1,3 тыс. тонн при снижении средней цены на 5% до $6,2 за кг.

В то же время поставки мороженой дорадо оказались на 24% меньше – 1,8 тыс. тонн. Такую динамику аналитики связывают с ростом средней цены на нее на 20% до $5,1 за кг. Ввоз охлажденной дорадо сократился на 18% до 1,4 тыс. тонн на фоне роста средней цены также на 20% до $5,8 за кг.