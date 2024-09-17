Microsoft повысит дивиденды на 10%, запустит выкуп акций на $60 млрд

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Microsoft Corp. принял решение о повышении размера квартальных дивидендов на 10% - до $0,83 на акцию с $0,75, сообщается в пресс-релизе американской компании.

Выплаты пройдут 12 декабря, закрытие реестра акционеров назначено на 21 ноября.

Кроме того, компания объявила о новой программе выкупа своих акций в объеме до $60 млрд. Программа buyback не имеет конкретного срока завершения и может быть прекращена в любое время.

Microsoft также назначила годовое собрание акционеров на 10 декабря. В нем смогут принять участие акционеры, которые числились в реестре на 30 сентября.

Котировки акций Microsoft выросли на 0,7% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость компании увеличилась на 14,7% (до $3,2 трлн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 17,2%.