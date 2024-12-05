Банк России уточнил прогноз по прибыли банков и марже на 2024 год

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Банк России уточнил прогноз по чистой прибыли банковского сектора на 2024 год до 3,5-3,8 трлн рублей с прежнего диапазона 3,3-3,8 трлн рублей, говорится в материале регулятора "О развитии банковского сектора".

Ожидания по прибыли банков на 2025 год сохранились на уровне 2,7-3,2 трлн рублей. "Полагаем, что прибыль сектора в следующем году может оказаться ниже уровней 2023-2024 годов под влиянием роста кредитных рисков и снижения маржи", - говорится в обзоре.

При этом ЦБ понизил прогноз по чистой процентной марже сектора на этот год до 4,3-4,4% с 4,2-4,6%.

"Мы ожидаем, что по итогам 2024 года маржа сохранит уровень 4,3-4,4%, поскольку факторы, определяющие маржинальность сектора в последние полгода, останутся неизменными и в четвертом квартале 2024 года", - отмечает ЦБ.

ЦБ сохранил ожидания по чистой процентной марже на 2025 год на уровне 4-4,4%.

"Конкуренция за розничные средства на фоне высоких рыночных ставок, а также из-за необходимости восстанавливать значения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) вынуждает банки предлагать клиентам все более привлекательные условия. При этом возможность переноса удорожания фондирования в ставку по кредитам практически исчерпалась. Это может оказать давление на маржинальность банковского бизнеса уже в следующем году", - говорится в обзоре.

Комментируя уровень риска (CoR) в корпоративном кредитном портфеле сектора, ЦБ отмечает, что стоимость риска остается крайне низкой. Ряд банков восстановили резервы по причине погашений и улучшения финположения отдельных заемщиков, а также обновили риск-метрики в моделях оценки ожидаемых кредитных убытков, пересмотрев изначальные более консервативные макропрогнозы. С учетом этих факторов верхняя граница прогноза ЦБ по стоимости риска в корпоративном сегменте понижена, и теперь он составляет 0,4-0,6% (прежний прогноз - 0,4-0,8%). В то же время ЦБ считает, что наблюдаемый CoR не характеризует реального накопленного уровня риска, и сохраняет прогноз на следующий год без изменений (0,8-1,2%).

ЦБ также ухудшил ожидания по стоимости риска в розничном кредитном портфеле на этот год до 2,5-2,7% с 2-2,4% и на следующий - до 2,5-2,9% с 2-2,4%. Как отмечает регулятор, в третьем квартале стоимость кредитного риска достигла 3,2% (рекорд за последние несколько лет). "Это следствие вызревания кредитов, а также роста доли просрочек по новым необеспеченным кредитам, предоставленным в период высоких ставок. Такой уровень риска может зафиксироваться на ближайшие кварталы, что приведет к большим отчислениям в резервы, чем ожидалось", - говорится в обзоре.