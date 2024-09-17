Китайская буровая компания "Тайхэ Шэньси" вложит 100 млн юаней в производство в России

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Китайская компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси" планирует инвестировать около 100 млн юаней (около 1,3 млрд рублей - ИФ) в производство на территории России, сообщил "Интерфаксу" председатель правления компании Ван Ихун на полях Промышленно-энергетического форума в Тюмени.

По его словам, сейчас компания рассматривает для создания предприятия площадку в Тюменской области.

На первоначальном этапе может быть вложено 50 млн юаней, добавил он. Компания надеется, что к моменту реализации проекта правительства двух стран решат вопрос денежных переводов.

В рамках форума компания подписала дорожную карту с Ассоциацией "Нефтегазовый кластер Тюменской области", в рамках которой планируется в 2025 году создать завод по выпуску бурильных труб на территории юга Тюменской области. В дальнейшем планируется производить автомобильные и прицепные буровые установки.

"Тайхэ Шэньси" - национальное высокотехнологичное предприятие Китая. Компания специализируется на проектировании и производстве интеллектуального бурового оборудования.