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Еquinor установила в Баренцевом море платформу с потенциалом добычи 220 тысяч б/с

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Норвежская Equinor установила плавучую платформу для добычи, хранения и отгрузки нефти и газа (FPSO) на месторождении Johan Castberg в Баренцевом море для подключения к подводным объектам, говорится в сообщении компании, которая разрабатывает проект в партнерстве с Var Energi (30%) и Petoro (20%).

Производство планируется запустить к концу 2024 года. Сейчас пробурено 13 из 30 скважин, работы продолжатся до 2026 года.

Месторождение Johan Castberg, которое включает открытые в 2011-2014 годах объекты Skrugard, Havis и Drivis, находится в 100 км к северу от месторождения Snohvit в Баренцевом море. Глубина воды составляет 360-390 метров, Skrugard и Havis расположены в 7 км друг от друга.

Извлекаемые запасы оцениваются в 450-650 млн баррелей нефтяного эквивалента. Месторождение рассчитано на работу в течение 30 лет, на пике добыча должна составить 220 тыс. баррелей в сутки.

Компания рассчитывает, что разработка Johan Castberg предоставит новые возможности для открытия других месторождений в этой территории - уже прорабатываются пять таких объектов с возможной привязкой к Johan Castberg.

FPSO длиной 313 метров, шириной 55 метров и высотой 120 метров имеет емкость хранения в 1,1 млн баррелей нефти. В 2022 году платформу доставили в Норвегию из Сингапура для монтажа и ввода в эксплуатацию, но пандемия COVID-19 повлияла на сроки реализации проекта.

Проект реализуется с 2017 года, а по данным на сентябрь 2023 года его сметная стоимость составляет 80 млрд норвежских крон ($3,5 млрд).

Equinor Норвегия Баренцево море Johan Castberg
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