Amazon упростит структуру управления и вернется к офисной пятидневке

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Американская Amazon.com Inc. просит крупные подразделения повысить отношение числа специалистов к числу руководителей на 15% к концу марта 2025 года.

"Мы хотим быть устроены как крупнейший стартап мира", - отметил глава компании Энди Джесси в письме сотрудникам, опубликованном в ее блоге.

"Многие годы мы быстро и масштабно расширяли команды и, разумеется, пригласили много менеджеров, - заявил он. - В процессе этого также появились новые слои иерархии. Появились артефакты, которые нас не устраивают (например, собрания для подготовки к собраниям для подготовки к собраниям; удлинение цепочки руководителей, которые хотят изучить вопрос перед тем, как работа над ним продолжится; снижение интереса ответственных за проект к представлению собственных рекомендаций из-за того, что решение будут принимать другие люди; и т.д.)".

"Большинство решений, которые мы принимаем, предполагают возможность их изменения, и поэтому мы хотим, чтобы у большего числа коллег появилось ощущение того, что они могут быстро двигаться вперед без лишних процедур, собраний, механизмов и слоев, которые создают накладные расходы и ведут к потере ценного времени", - пояснил Джесси.

Он также создал специальный почтовый ящик для обращений по поводу бюрократии и лишних процессов.

Кроме того, Amazon планирует вернуть работников в офис на пятидневку, за исключением тех, кому разрешили работать полностью удаленно. Требование вступит в силу 2 января 2025 года. Последние 15 месяцев компания требовала работать из офиса не менее трех дней в неделю.

Общий штат Amazon насчитывает около 1,5 млн человек, большинство из которых заняты получением и отправкой товаров, что не предполагает удаленной работы в принципе. Однако в компании есть сотни тысяч офисных работников - до массовых увольнений, начавшихся в конце 2022 года, их число составляло порядка 350 тыс.

Акции Amazon дорожают на 2% в ходе торгов во вторник.