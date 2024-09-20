Минтранс предложит перегрузку контейнеров с полувагонов на платформы на попутных ж/д станциях

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Минтранс в условиях дисбаланса экспортно-импортных контейнерных грузопотоков и лимита пропускной способности Восточного полигона готовит изменения в правила контейнерных ж/д перевозок.

Ведомство предлагает перевозчикам при вывозе импортных контейнеров с Дальнего Востока строить маршрут с учетом попутных ж/д станций для перегрузки контейнеров с полувагонов на фитинговые платформы, без отклонения от прямого пути следования на другие терминалы.

Изменения предлагается внести в приказ Минтранса об утверждении правил перевозок ж/д транспортом грузов в контейнерах и порожних контейнеров. Уведомление о начале работы над документом размещено на сайте regulation.gov.ru.

"Для обеспечения максимального вывоза контейнеров из портов Дальнего Востока в условиях имеющегося лимита пропускной способности железнодорожной инфраструктуры общего пользования, эффективным методом вывоза контейнерного потока с полигона Дальневосточной железной дороги стало внедрение нового транспортно-логистического продукта (перевозки контейнеров в полувагонах - ИФ), в рамках которого по просьбам грузоотправителей организация перевозки крупнотоннажных контейнеров контейнерными поездами осуществляется со сменой подвижного состава в пути следования", - говорится в пояснении Минтранса.

Вместе с тем, отмечает министерство, "терминалы, используемые участниками рынка контейнерных перевозок для смены подвижного состава могут примыкать к ж/д станциям, расположенным не в попутных направлениях относительно маршрута следования контейнерного поезда, и в связи с этим для закрепления механизма проследования контейнерных поездов через ж/д станции со сменой подвижного состава в пути следования при наличии технической и технологической возможности у перевозчика и в связи с этим необходимо внести изменения в правила".

В пояснительной записке отмечается, что начиная со второй половины 2022 года наблюдается существенное увеличение импортного и транзитного контейнеропотока, поступающего с восточного направления через Дальневосточные порты, что привело к образованию дисбаланса контейнеропотока и превышению нормативов технологического накопления контейнерных грузов в портах Дальнего Востока.

Как следует из материалов министерства на сайте regulation.gov.ru, вступление изменений в силу планируется в сентябре 2025 года.