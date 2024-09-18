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"Татнефть" в I полугодии снизила добычу нефти на 4,7%, газа – на 8,1%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Татнефть" в первом полугодии 2024 года добыла 13,66 млн тонн нефти, что на 4,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщается в отчете эмитента.

Добыча газа группой в январе-июне сократилась на 8,1% до 430 млн кубометров.

За полгода компания произвела 8,49 млн тонн нефтепродуктов, что на 1,1% выше показателя первого полугодия 2023 года. Выпуск газопродуктов, напротив, сократился на 13,8% до 473 тыс. тонн.

Татнефть
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