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В JPMorgan не исключили замедления вдвое роста доходности фондового рынка США

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Среднегодовые темпы роста американского фондового индекса S&P 500 могут замедлиться до 5,7% в ближайшее десятилетие, что примерно вдвое ниже среднего показателя за период после окончания Второй мировой войны, полагают аналитики JPMorgan Chase & Co.

Прогноз главным образом основан на высоких текущих оценках стоимости акций, входящих в индекс компаний, пишет MarketWatch. Капитализация фирм в индексе S&P 500 в 23,7 раза превышает их прибыль за прошедшие 12 месяцев, тогда как средний показатель за последние 35 лет составлял 19х.

За прошлый год S&P 500 вырос более чем на 24%, а с начала этого прибавил 18,5%, по данным FactSet.

Негативными факторами для американского рынка акций в долгосрочной перспективе могут стать старение населения, рост корпоративных налогов, а также ужесточение антимонопольного законодательства, отметили эксперты JPMorgan.

JPMorgan Chase США S&P 500
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