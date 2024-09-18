Минпромторг РФ в 2027-28 гг. намерен разработать программу по экспорту самолетов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ в 2027-2028 годах планирует подготовить программу мероприятий по выводу отечественной авиатехники на международный рынок, сообщил глава ведомства Антон Алиханов.

"Исходим из того, что производственные мощности и тот спрос, который мы видим на горизонте 2030-32-35 годов - эти производственные мощности очевидно выше, чем спрос, который формируется на российском рынке. И, может быть, я забегаю вперед, но очевидно, что к 2027-2028 году нам нужно будет готовить серьезные предложения для нашего руководства относительно программы мероприятий по выходу на международный рынок", - заявил Алиханов в интервью "России 24" (ВГТРК).

Эта работа, по его словам, будет требовать создания сертификационных центров, "которые будут иметь международное подтверждение", а также баз "для обслуживания наших самолетов за рубежом".

"Пока оценивать в финансовом смысле этот вопрос, наверное, не буду - это еще рано - но работу такую обязательно будем вести, потому что эффект масштаба совершенно точно нам нужен. Нам нужен рынок, и он есть", - добавил министр.

Наиболее перспективным для экспорта российским самолетом он назвал среднемагистральный МС-21, серийные поставки которого, по последним данным, ожидаются с 2025 года (а ранее неоднократно переносились). Глобальный рынок для этого типа лайнера министр оценил в "несколько тысяч самолетов ежегодно".

"То есть, если говорить о чем-то серьезном, то, если мы сможем правильно все обосновать и пройти сертификацию для поставки за рубеж (...) производственные мощности нужно будет еще больше, может быть, наращивать, чем те, которые сейчас заложены в комплексной программе гражданской авиации", - сказал Алиханов.

Планы производства гражданских самолетов в РФ зафиксированы в комплексной программе развития авиаотрасли РФ до 2030 года. В мае этого года программа была обновлена: сроки выхода на рынок почти всех лайнеров были перенесены на несколько лет вперед, в том числе МС-21 - с 2024 на 2025 год, SJ100 - с 2023 на 2026, Ту-214 - с 2023 на 2025, Ил-114-300 - с 2024 на 2026.