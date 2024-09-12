Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе превысило прогноз

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. до 230 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 228 тыс., а не 227 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа заявок до 226 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным агентства Bloomberg.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось до 230,75 тыс. против 230,25 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 31 августа, повысилось до 1,850 млн по сравнению с пересмотренными 1,845 млн неделей ранее.

Эксперты также ожидали повышения до 1,850 млн, но с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,838 млн, по данным Trading Economics.