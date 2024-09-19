Индекс МосБиржи вырос на 0,3%, индекс РТС снизился на 0,9%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за локальной фиксации прибыли игроками, фактором поддержки выступило улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (цена фьючерса на нефть Brent превысила $75 за баррель) после решения Федрезерва США снизить ключевую ставку сразу на 0,5 п.п.

Индекс МосБиржи поднялся к 2760 пунктам на фоне ослабления рубля, лидерами роста выступили бумаги ПАО "Сегежа Групп" (+4,6%) и "Норникеля" (+4%); во "втором эшелоне" подскочили котировки ПАО "Евротранс" (+12,6%) на новостях о дивидендах.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,3% и составил 2758,91 пункта (коридор колебаний в течение дня составил 2735-2780 пунктов), индекс РТС снизился на 0,9% до 937,6 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 2,5%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 20 сентября, составил 92,6962 рубля (+1,025 рубля).

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