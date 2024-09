Фондовые индексы США уверенно выросли, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в четверг на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Dow Jones Industrial Average впервые завершил торги выше отметки в 42000 пунктов, S&P 500 также обновил рекордный максимум.

Федрезерв уменьшил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в среду - до 4,75-5% годовых. Снижение стало первым с марта 2020 года и рекордным с 2008 года. До этого Федрезерв не менял ставку восемь заседаний подряд. Участники рынка расходились во мнениях, на какую величину будет снижена ставка - на 25 б.п. или на 50 б.п.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил по итогам заседания, что американский ЦБ в будущем намерен опускать ставку более медленно. Ее снижение на 50 б.п. вместо традиционных 25 б.п. не означает, что Федрезерв перешел на такой шаг, отметил Пауэлл.

Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что к концу текущего года ставка будет снижена еще на 50 б.п., а в следующем году - на 100 б.п.

"Рынки любят снижение ставок, особенно крупное снижение в моменты, когда экономика является сильной", - отмечает управляющий партнер Harris Financial Group Джейми Кокс, слова которого приводит Market Watch.

Статданные, опубликованные в четверг, показали сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе до минимума за 4 месяца. Показатель уменьшился на 12 тыс., до 219 тыс., сообщило министерство труда.

В числе лидеров роста среди компонентов Dow Jones по итогам торгов оказались акции Salesforce Inc. (+5,4%), Caterpillar Inc. (+5,1%), Goldman Sachs Group Inc. (+4%), Apple Inc. (+3,7%), Intel Corp. (+1,8%).

Акции Darden Restaurants подорожали на 8,3%. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn в первом квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на 6,5%, а также подтвердил годовой прогноз. Кроме того, компания сообщила о заключении эксклюзивного партнерства с Uber Technologies Inc. для запуска доставки еды из ресторанов Olive Garden.

Капитализация Uber выросла на 2,4%.

Котировки бумаг региональных американских банков Fifth Third Bancorp, First Citizens Bancshares Inc., Regions Financial и Huntington Bancshares выросли соответственно на 2,4%, 2,1%, 2,8% и 2,8% после изменения на "стабильный" с "негативного" прогноза их рейтингов агентством Moody's.

Акции Alaska Air Group Inc., закрывшей накануне сделку по покупке Hawaiian Airlines за $1 млрд, подешевели по итогам торгов на 0,5%.

Стоимость бумаг Corning Inc., выпускающей стекольную и оптоволоконную продукцию, увеличилась на 2,3%. Компания заявила, что по-прежнему нацелена на выполнение анонсированного ранее плана увеличения продаж на $3 млрд в период с 2024 по 2026 год.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг поднялся на 522,09 пункта (1,26%) и составил 42025,19 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 95,38 пункта (1,7%) - до 5713,64 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 440,68 пункта (2,51%) и составил 18013,98 пункта.