FedEx в I финансовом квартале сократила чистую прибыль на 27%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, в первом квартале 2025 финансового года снизила чистую прибыль на 27%, ухудшила годовой прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе FedEx, ее чистая прибыль в июне-августе составила $790 млн, или $3,21 в расчете на акцию, по сравнению с $1,08 млрд, или $4,23 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов опустилась до $3,6 с $4,55 на акцию.

Выручка уменьшилась до $21,6 млрд против $21,7 млрд в прошлом году.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $4,75 на акцию при выручке в $21,87 млрд.

FedEx пересмотрела в сторону понижения прогноз на 2025 фингод, ссылаясь на более слабый, чем ожидалось, спрос и переход клиентов на более дешевые тарифы.

Компания теперь ожидает, что по итогам текущего фингода выручка увеличится на несколько процентов, в то время как ранее предполагался подъем на величину примерно до 6%. Скорректированная прибыль, по новому прогнозу, будет находиться в диапазоне $20-21 на акцию против прежней оценки в $20-22.

Котировки акций FedEx, результаты которой считаются барометром ситуации в американской экономике, рухнули на 11% на дополнительных торгах в четверг после публикации отчетности. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 19% (до $73,6 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 4,4%.