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Банки РФ не смогут брать комиссии за переводы в пользу государства по СБП

Банки РФ не смогут брать комиссии за переводы в пользу государства по СБП
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Банк России установил на нулевом уровне предельный размер вознаграждения, которое банки могут взимать со своих клиентов по платежам в пользу государства (C2G-платежи), говорится в сообщении регулятора.

Новые тарифы начнут действовать с 1 ноября 2024 года. Они будут распространяться на платежи для оплаты услуг детских садов, кружков, секций, налогов и штрафов.

Кроме того, с ноября лимит бесплатных переводов, составляющий 100 тыс. рублей в месяц, распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы через Систему быстрых платежей (СБП) можно будет бесплатно не только переводить деньги другому человеку, но и пополнять собственные электронные кошельки.

Сейчас в Системе быстрых платежей уже реализована возможность проводить платежи в бюджет по начислениям. Например, для оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. В дальнейшем планируется расширить этот сервис, добавив опцию оплаты через порталы госуслуг, в том числе муниципальных, а также в местах оказания таких услуг, отмечает ЦБ.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме в январе 2019 года, в полном масштабе - 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховые выплаты и т.д. (В2С-операции), совершать переводы между юрлицами и ИП (B2B-операции), а также оплачивать налоги и штрафы (C2G-операции).

Сейчас комиссия за переводы через СБП между своими счетами в разных банках на сумму до 30 млн рублей в месяц не взымается. При превышении этого лимита комиссия составит 0,5%, но не более 1500 рублей за перевод. Кроме этого, бесплатно можно переводить по СБП в другие банки до 100 тыс. рублей в месяц. При превышении лимита комиссия также составит 0,5%, но не более 1500 рублей за один перевод.

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