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ЦБ с октября откроет сервис для проверки бизнеса на его "антиотмывочной" платформе ЗСК

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Банк России с 1 октября 2024 года откроет сервис, который позволит получить информацию о том, относится ли индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций на платформе "Знай своего клиента" (ЗСК), говорится в сообщении ЦБ.

Проверить можно будет как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями, отмечает ЦБ.

Если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в "красной зоне" на платформе ЗСК, они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. Но это могут сделать только те клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по "антиотмывочному" законодательству. Если же такие меры уже применяются, компания или ИП, как и раньше, могут обратиться в межведомственную комиссию при Банке России.

Платформа ЦБ "Знай своего клиента" заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этого сервиса Банк России присваивает российским юрлицам и ИП один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий), а затем информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения "антиотмывочного" законодательства. На сегодняшний день 96,8% клиентов относятся к группе низкого риска, 1,9% – среднего и 1,3% – высокого.

Информация платформы ЗСК является для банков вспомогательной, кредитные организации оценивают своих клиентов самостоятельно.

ЦБ РФ Банк России
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